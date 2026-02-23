Después de ser el capitán de Cipo, Yair Marín jugará la Liga Confluencia

Cuando muchos pensaban que su historia en la región había quedado cerrada luego de su paso por Cipo , Yair Marín volvió a dar una señal. Y no fue menor. El experimentado defensor, de último paso por el Albinegro en el Federal A y FADEP de Mendoza en el Regional, se sumó en las últimas horas al Club Alto Valle para disputar la Liga Confluencia B.

“Se dio en cuatro o cinco días, charlando justo con uno de los chicos que me ayudó a conseguir el trabajo acá en la zona. Es una forma de agradecer”, explicó Marín a LMCipolletti .

El conjunto allense descendió la temporada pasada y este año, con Marcelo “Ronco” Chiacchiarini al frente, un grupo de juveniles y ahora la experiencia de Marín, buscará regresar a la Primera División. “Es la primera vez que tengo la experiencia de estar en un club amateur. Me encantó cuando me lo propuso por el hecho de que me apasiona sembrar” , aseguró.

yair marín alto valle

La llegada se dio de manera silenciosa. Todo comenzó con su actual compañero de trabajo Julio Castro, de Allen, una persona clave en su presente fuera de la cancha y quien lo acercó al club. “Me ofreció y le dije que sí. No conozco a nadie, no conozco el club —lo conocí ayer—, no conozco Allen. Conozco a Marcelo (Chiacchiarini) nada más de verlo algunas veces”, reconoció.

De La Visera al fútbol amateur

Marín se instaló en Cipolletti hace algunos meses y durante su etapa en el Albinegro habló más de una vez de su fe y de la convicción de que Dios tenía algo preparado para él en la zona. Por eso nunca cerró del todo la puerta a un regreso. “Es un año para sembrar, para ayudar sobre todo a los chicos, y eso es lo que a mí me apasiona, esa es mi paga, con eso yo estoy más que tranquilo”, expresó.

De hecho, estuvo presente en la apertura de la pretemporada 2026 del Capataz en La Visera. Su presencia generó rumores inmediatos, aunque él fue claro: llegó como un hincha más, sin intención de volver a jugar.

“Creo que lo había dicho cuando fui a ver la presentación de Cipo. No tenía pensado jugar, de hecho no estaba en los planes. Pero surgió esto y por una cuestión de tiempos también lo puedo hacer”, contó.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (5) Sebastián Fariña Petersen

Ahora el escenario es distinto: es la Liga Confluencia B, es Allen y un club humilde lo que marca para el jugador un nuevo desafío. “A mí el club no me paga nada. Voy con mucha dedicación, con muchas ganas de ayudar a los chicos, de aportar mi humilde experiencia. Sobre todo de disfrutar y de no dejar de jugar. Por los tiempos es lo único que me viene bien para entrenar y moverme”, afirmó.

El defensor se mostró sorprendido por el recibimiento del plantel y los dirigentes en la tarde del jueves pasado. “Los chicos me recibieron de la mejor manera, no lo podían creer. Es un grupo y un club muy humilde”, mencionó.

En su arribo tomó contacto con la pelota con celeridad y ya compartió con sus nuevos compañeros un poco de fútbol. “Estoy impecable, en óptimas condiciones, gracias a Dios. Soy un agradecido a Dios que me dio un físico bastante privilegiado. Hace un mes que no me movía ni hacía nada y ayer hice 45 minutos de fútbol a todo vapor con los pibes que corrían y corrían, y respondí de la mejor manera”, contó entre risas.

Alto Valle buscará el ascenso tras la caída del año pasado. Con Chiacchiarini como conductor y una base joven, la presencia de Marín aporta liderazgo y experiencia en una categoría donde muchas veces pesa más la convicción que el nombre. “Me motivó esto de ayudar, de estar con los chicos, de compartir, de disfrutar, de ir por un buen año. Hay muchos chicos que necesitan ver que pueden crecer en el fútbol. Hay muchas carencias también”, repasó.

Marín no pierde su mirada de capitán y apunta otra vez a mirar a los chicos y darles el empujón para mejorar en la categoría. “Por lo poco que vi, hay muchos chicos que necesitan que uno los empuje un poquito. Junto con Marcelo y los chicos, vamos a tratar de hacer lo posible para colaborar, para sumar ese granito y dejar algo de mi humilde experiencia”, concluyó.

Allen suma un refuerzo inesperado, el Tanga vuelve a escena y la Liga Confluencia B tiene un nombre pesado girando por sus canchas. Para Marín no se trata de títulos ni de categorías, sino de sembrar.