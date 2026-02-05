Yair Marín, como un hincha más de Cipo en La Visera

El experimentado futbolista, que el año pasado fue capitán del equipo en el Federal A, estuvo en el comienzo de la pretemporada.

El miércoles pasaron muchas cosas en el "Mundo Cipo". La presentación del plantel y el comienzo de la pretemporada para el próximo Federal A generó mucha expectativa y el público aprovechó la posibilidad para regresar a La Visera, cuando todavía faltan 45 días para el inicio del certamen.

Además del plantel, cuerpo técnico y dirigentes, hubo otras presencias importantes en la platea del estadio de la calle O'higgins. Una de ellas, y probablemente la que más sorprendió, fue la de Yair Marín, a quien se veía en el ingreso de la zona de plateas charlando con hinchas y allegados.

El impacto de su imagen era fuerte, porque estaba con una campera del club, como en los tiempos en los que fue jugador y capitán del primer equipo, durante casi toda la temporada 2025.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (4) Sebastián Fariña Petersen

Luego de haber sido pieza fundamental en el armado del buen equipo que fue el mejor del primer semestre del año pasado, algunas ausencias en entrenamientos lo llevaron a ser suplente o a no ser convocado en la segunda fase.

En su momento, el experimentado marcador central rescindió su contrato de común acuerdo con la institución a fines de septiembre. Fue cuando el plantel se preparaba para viajar a Mar del Plata para enfrentar a Kimberley, en el primer cruce de playoffs, donde Cipo quedaría afuera.

El último equipo de Yair Marín fue FADEP de Mendoza, club que compite en el Regional Amateur, al cual ya no pertenece.

Como un hincha más

El hecho de que las razones de su salida no hayan sido futbolísticas el año pasado y la buena relación que tiene con sus excompañeros, la gente del club, la directiva y el cuerpo técnico, generaron ciertas dudas en quienes lo vieron en la cancha el miércoles.

Siendo parte de la pensión del albinegro, el jugador de 36 años se hizo muy querido y él mismo llegó a confesar que se sentía "en familia".

El miércoles, ante la consulta de algunos periodistas, Marín contó que estaba de visita en la ciudad y que "ni pensaba" en jugar este año.

En alguna charla entre simpatizantes y prensa en la platea se especuló con que se podía sumar al cuerpo técnico, algo que también fue descartado minutos después.

Observando a varios de sus excompañeros realizar el entrenamiento en la Visera y con la ropa del club puesta, Yair vio la práctica desde la tribuna como un hincha más.