Cipo entrenó en La Visera por primera vez en el año y con público: las fotos de la práctica

En el mítico estadio de la calle O'higgins se vivió un mediodía diferente. Pasadas las 12, cientos de personas, hinchas, dirigentes, prensa y hasta referentes políticos llegaron a La Visera para presenciar el primer entrenamiento de Cipo en el 2026, con vistas a un nuevo Federal A.

Los colores negro y blanco vistieron tanto las adyacencias como las plateas del estadio, donde el conjunto rionegrino hace las veces de local y su renovado plantel comenzó a moverse de cara a inicio del campeonato, programado para la segunda quincena de marzo.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (66) Sebastián Fariña Petersen La salida del plantel, con cánticos de fondo, fue similar a la que se da en un partido. Cuesta recordar un comienzo de pretemporada donde el ambiente se haya parecido tanto a un día en el que el equipo juega por los puntos.