LMCipolletti Cipo

Cipo entrenó en La Visera por primera vez en el año y con público: las fotos de la práctica

El Albinegro inició los trabajos de cara a un nuevo desafío con varias novedades en el plantel y en el club.

En el mítico estadio de la calle O'higgins se vivió un mediodía diferente. Pasadas las 12, cientos de personas, hinchas, dirigentes, prensa y hasta referentes políticos llegaron a La Visera para presenciar el primer entrenamiento de Cipo en el 2026, con vistas a un nuevo Federal A.

Los colores negro y blanco vistieron tanto las adyacencias como las plateas del estadio, donde el conjunto rionegrino hace las veces de local y su renovado plantel comenzó a moverse de cara a inicio del campeonato, programado para la segunda quincena de marzo.

La salida del plantel, con cánticos de fondo, fue similar a la que se da en un partido. Cuesta recordar un comienzo de pretemporada donde el ambiente se haya parecido tanto a un día en el que el equipo juega por los puntos.

Fueron 16 jugadores de campo y dos arqueros los que iniciaron la pretemporada. A ellos se sumaron ocho juveniles proveniente del equipo de la liga local, cantera inagotable e histórica para Cipo.

Los nombres de Cipo hasta ahora

DT: Daniel Cravero

Ayudante de campo: Alejandro Barbona

Preparador Físico: Maximiliano De La Hoz

Entrenador de arqueros: Cesar Kurz.

1. Facundo Crespo – arquero

2. Alex Verón - arquero

3. Yago Piro - defensor

4. Victor Manchafico - defensor

5. Benjamín García - defensor

6. Nehuén García – defensor

7. Lautaro Bassi – volante

8. Sergio Ranquehue – volante

9. Marcos Pérez - volante

10. Andrés Almiron - volante

11. Maximiliano López - Volante

12. Enzo Vallejos - Delantero

13. Andrés Dominguez – Delantero

14. Sebastián Jeldres - delantero

15. Federico Acevedo - delantero

16. Fernando Pettineroli - volante o delantero

17. Gonzalo Lucero - volante

18. Nicolás Peralta- delantero

Altas:

* Marcos Pérez (Las Parejas)

* Victor Manchafico (Villa Mitre)

* Maximiliano López (VM)

* Nicolás Peralta (VM)

* Fernando Pettineroli (Rincón)

*Ulises Romero (Regina)

* Juan Huichulef (Talleres de Perico)

Los nombres de los pibes: Franco Papazian, Joaquín Ojeda (arqueros), Sebastián Rivas, Mateo Loncol (defensores), Tobías Cerda, Alejo Palomeque, Maxi Ramos (volantes), Lucas Vázquez e Ivo Luzarreta (delanteros).

