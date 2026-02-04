Cipo entrenó en La Visera por primera vez en el año y con público: las fotos de la práctica
El Albinegro inició los trabajos de cara a un nuevo desafío con varias novedades en el plantel y en el club.
En el mítico estadio de la calle O'higgins se vivió un mediodía diferente. Pasadas las 12, cientos de personas, hinchas, dirigentes, prensa y hasta referentes políticos llegaron a La Visera para presenciar el primer entrenamiento de Cipo en el 2026, con vistas a un nuevo Federal A.
Los colores negro y blanco vistieron tanto las adyacencias como las plateas del estadio, donde el conjunto rionegrino hace las veces de local y su renovado plantel comenzó a moverse de cara a inicio del campeonato, programado para la segunda quincena de marzo.
La salida del plantel, con cánticos de fondo, fue similar a la que se da en un partido. Cuesta recordar un comienzo de pretemporada donde el ambiente se haya parecido tanto a un día en el que el equipo juega por los puntos.
Fueron 16 jugadores de campo y dos arqueros los que iniciaron la pretemporada. A ellos se sumaron ocho juveniles proveniente del equipo de la liga local, cantera inagotable e histórica para Cipo.
Los nombres de Cipo hasta ahora
DT: Daniel Cravero
Ayudante de campo: Alejandro Barbona
Preparador Físico: Maximiliano De La Hoz
Entrenador de arqueros: Cesar Kurz.
1. Facundo Crespo – arquero
2. Alex Verón - arquero
3. Yago Piro - defensor
4. Victor Manchafico - defensor
5. Benjamín García - defensor
6. Nehuén García – defensor
7. Lautaro Bassi – volante
8. Sergio Ranquehue – volante
9. Marcos Pérez - volante
10. Andrés Almiron - volante
11. Maximiliano López - Volante
12. Enzo Vallejos - Delantero
13. Andrés Dominguez – Delantero
14. Sebastián Jeldres - delantero
15. Federico Acevedo - delantero
16. Fernando Pettineroli - volante o delantero
17. Gonzalo Lucero - volante
18. Nicolás Peralta- delantero
Altas:
* Marcos Pérez (Las Parejas)
* Victor Manchafico (Villa Mitre)
* Maximiliano López (VM)
* Nicolás Peralta (VM)
* Fernando Pettineroli (Rincón)
*Ulises Romero (Regina)
* Juan Huichulef (Talleres de Perico)
Los nombres de los pibes: Franco Papazian, Joaquín Ojeda (arqueros), Sebastián Rivas, Mateo Loncol (defensores), Tobías Cerda, Alejo Palomeque, Maxi Ramos (volantes), Lucas Vázquez e Ivo Luzarreta (delanteros).
