Con atletas de más de 10 ciudades, la Milla Nocturna se prepara para una nueva edición

El viernes 6, más de 200 atletas se reúnen en Cipolletti para la 2° edición de la Milla Nocturna. Todavía hay lugares disponibles ¿Cómo inscribirse?

Más de 200 atletas ya se inscribieron a la segunda edición de la Milla Nocturna en Cipolletti.

Con una convocatoria que ya empieza a marcar tendencia, Cipolletti entra en la recta final de los preparativos para la segunda edición de la Milla Nocturna , un evento que volverá a transformar la calle Fernández Oro en una pista urbana a cielo abierto. La competencia se realizará el viernes 6 de febrero desde las 20 horas , en el marco de los 40 años de la Corrida Ciudad de Cipolletti , y promete consolidarse como una cita fija del calendario deportivo regional.

“ Ya tenemos 200 inscriptos para esta edición, es lo que esperábamos ”, confirmó a LM Cipolletti el director general de Deportes del municipio, Leandro Domini , al ser consultado sobre el avance de la organización. La cifra refleja el interés creciente por esta propuesta, que en su primera edición sorprendió por la respuesta del público y que ahora apunta a superar ese debut exitoso.

La Milla Nocturna es un formato poco habitual en la Patagonia: una carrera corta, intensa y vibrante, pensada tanto para atletas experimentados como para quienes buscan animarse a su primer desafío en el running. La distancia será de 1.609 metros , la medida clásica de una milla, y este año se recorrerá en dos vueltas completas sobre Fernández Oro, con un punto de control intermedio que permitirá ordenar las tandas y categorías.

La prueba atlética tendrá lugar sobre la calle Fernández Oro a partir de las 20 horas.

El evento ya trascendió el ámbito local. Corredores de Allen, Centenario, Cinco Saltos, Cutral Có, El Cuy, Godoy, Fernández Oro, General Roca, Ingeniero Huergo, Loncopué, Neuquén, Plottier, Viedma y Villa Regina confirmaron su participación, lo que anticipa una competencia con fuerte impronta regional y un atractivo especial para el público.

Cipolletti La Milla Urbana Senior segunda (4).jpg Los participantes reciben remera oficial y medallas como premiación. La inscripción tiene un valor de $25 mil. Claudio Espinoza

Quedan cupos para inscribirse

Las inscripciones continúan abiertas a través de la web oficial del Municipio, con un costo de $25.000 por persona. La largada será desde Fernández Oro y 25 de Mayo, y el circuito llegará hasta Miguel Muñoz, donde se realizará un giro de 180 grados para regresar por el carril contrario. El esquema de dos vueltas busca darle mayor dinamismo al recorrido y generar un clima de carrera más intenso, con los corredores pasando dos veces frente al público.

La Milla es organizada por la Dirección General de Deportes de Cipolletti, junto a la Escuela Municipal de Corredores, y cuenta con la fiscalización de la Federación Atlética de Río Negro, lo que garantiza un marco competitivo oficial y ordenado. Además, todos los participantes recibirán la remera oficial del evento, además de un cierre con medallas para todos los corredores, un gesto que refuerza el espíritu inclusivo de la prueba.

“Cada corredor recibirá la remera oficial y habrá premiación con medallas para todos”, adelantó Domini, quien remarcó que el objetivo es seguir jerarquizando la Milla y convertirla en una experiencia completa, más allá del resultado deportivo.

Desde la organización destacan que la propuesta está pensada para todas las edades y niveles. Si bien participarán atletas entrenados, también se invita especialmente a vecinos que quieran probarse en una distancia accesible. La milla, por su formato corto, se presenta como una puerta de entrada al running competitivo y un desafío personal para muchos debutantes.

corrida de cipolletti 2025 La semana del 10 de febrero se presentará oficialmente la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti. Archivo

La antesala de los 40 años de La Corrida de Cipolletti

La expectativa es alta, no sólo por la cantidad de inscriptos sino porque la Milla Nocturna será el puntapié inicial de una Corrida Ciudad de Cipolletti histórica, que este año celebra cuatro décadas de trayectoria y proyecta cifras récord de participación. La carrera nocturna funcionará como antesala de un mes cargado de actividades deportivas y culturales vinculadas al evento madre, que convoca cada año a miles de personas de toda la región.

Esta edición aniversario se realizará el sábado 7 de marzo, desde las 20 para la prueba familiar y a las 21.30 para los 10K. Además se sumará nuevamente la instancia pet friendly para participar con las mascotas.

La semana del 10 de febrero se realizará la presentación oficial de la remera y a partir de allí la habilitación para la inscripción general de la instancia integrativa de 4k libre y gratuita. La organización estima alcanzar los 20 mil inscriptos en esta edición histórica.