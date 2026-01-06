La Milla Nocturna será el puntapié de una Corrida histórica en Cipolletti

Desde este martes, quedó habilitada la inscripción a la 2° edición de la Milla Nocturna en Cipolletti. Enterate cuándo se realiza, cómo inscribirse y qué costo tiene.

Con la expectativa y el antecedente de una primera edición que superó las previsiones, este lunes 6 de enero quedó oficialmente habilitada la inscripción para la segunda edición de la Milla Nocturna de Cipolletti , una propuesta deportiva que vuelve a posicionar a la ciudad en la agenda nacional del running y que funcionará como puntapié inicial de la histórica 40ª Corrida Ciudad de Cipolletti.

La prueba se disputará el 6 de febrero desde las 20, sobre la calle Fernández Oro, en un circuito urbano ágil, corto y pensado tanto para atletas experimentados como para quienes se animan a dar sus primeros pasos en el running. La distancia será la clásica milla: 1.609 metros, que este año se recorrerán en dos vueltas , incorporando mayor dinamismo visual y competitivo.

La competencia es organizada por la Municipalidad de Cipolletti, a través de la Dirección General de Deportes, junto a la Escuela Municipal de Corredores, y contará con la fiscalización de la Federación Atlética de Río Negro. El cupo total será de 450 participantes, quienes recibirán remera oficial y contarán con sistema de clasificación con chip , un salto de calidad que consolida a la Milla Nocturna como un evento en crecimiento.

Cipolletti La Milla Urbana Senior segunda (5).jpg La Milla Urbana se disputará en un nuevo recorrido sobre la calle Fernández Oro. Claudio Espinoza

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio oficial del evento o haciendo clic acá, con un costo promocional de $25.000 desde este 6 de enero y con cupos limitados. La largada será desde Fernández Oro y 25 de Mayo, con giro en Sáenz Peña y retorno por el carril contrario, en un trazado íntegramente urbano que promete espectáculo y cercanía con el público.

“La primera edición fue un éxito que nos sorprendió gratamente, tuvimos más de 200 participantes y una respuesta increíble de la comunidad”, señaló Leandro Domini, director general de Deportes. “Este año apuntamos a llegar a 450 inscriptos, con más organización, remeras para todos y chip de clasificación. Queremos darle jerarquía y que se convierta en un evento fijo del calendario de los cipoleños, como lo es la Corrida”, remarcó.

Domini explicó además que el rediseño del circuito busca mejorar la experiencia tanto de los corredores como del público. “La idea es hacerlo más dinámico. Antes eran 800 metros de ida y vuelta; ahora serán dos vueltas más cortas para que la gente vea pasar a los atletas dos veces y se genere más clima de carrera. Siguen siendo los 1.609 metros, pero con otra intensidad”, detalló.

Uno de los aspectos destacados de la Milla Nocturna es su carácter inclusivo. La prueba está abierta a todas las edades, sin límite máximo, y con largadas organizadas por categorías. “El año pasado participaron incluso chicos de 15 años. Clasificamos por edad para que cada tanda tenga corredores afines, pero también incentivamos a quienes nunca corrieron a que se animen. Es una distancia corta, ideal para tomarlo como un desafío personal”, subrayó el funcionario.

corrida de cipolletti 2025 El evento es la antesala de la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti. Archivo

La antesala de los 40 años de la Corrida de Cipolletti

La Milla Nocturna ya figura en los calendarios nacionales de carreras 2026, un dato que refuerza el posicionamiento deportivo de Cipolletti y anticipa una convocatoria que trasciende lo local. Además, el evento se integra a una nutrida agenda en el marco de la 40ª edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti, que este año será histórica.

Entre las actividades previstas se destaca la apertura del Primer Museo Histórico de la Corrida, que funcionará durante todo febrero en el Complejo Cultural Cipolletti; el 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social, los días 5 y 6 de marzo; la Corrida Ciudad de Cipolletti, el 7 de marzo, con pruebas de 4 y 10 kilómetros; y la segunda Corrida para las Mascotas. La edición 2026 proyecta un récord de 20.000 inscriptos, consolidando a la ciudad como un polo deportivo regional.