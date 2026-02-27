Sueño cumplido: los tres pibes de Cipo que firmaron su primer contrato

No son tres contratos más, es el premio al esfuerzo de años de viajes en silencio, de entrenamientos bajo el frío, de esperas, de frustraciones y sueños que parecían lejanos. Benjamín García, Máximo Ramos y Valentín Flores firmaron su vínculo con el plantel profesional de Cipo y dieron el paso que todo los pibes de formativas imaginan alguna vez.

Los tres juveniles se conocen desde las inferiores, compartieron entrenamientos, concentraciones y la ilusión intacta de llegar al lugar que hoy tienen. Durante esta pretemporada comparten algo más grande: el plantel del Federal A.

De los tres, Benjamín es quien ya sabe lo que es pisar la cancha en un Federal A. El defensor central debutó la temporada pasada ante Deportivo Rincón en La Visera, por la fecha 10. Aquella tarde ingresó en el complemento para reemplazar nada menos que a su hermano, Nehuén. Después sumó minutos en Tandil frente a Santamarina y fue titular en la fecha 18 ante Olimpo en el Roberto Carminatti. Tres partidos oficiales y varias convocatorias más bajo el mando del Chango Cravero.

Pero más allá de los números, lo que transmite es emoción pura luego de estampar la firma: "La verdad que mucha felicidad. Me llenó de orgullo por todo el sacrificio que hice, todo lo que sufrí, lo que trabajé, lo que dejé de lado. Es orgullo lo que siento. Siempre agradecido a Dios, que me da las oportunidades, muy feliz y muy orgulloso de mi", aseguró.

cipo hermanos garcía.jpg Benjamín junto a su hermano Nehuén y su papá. Sangre 100% albinegra.

Benja ya entrenaba con el grupo profesional mientras varios de sus compañeros seguían en la Liga. Si bien disputó partidos con la primera local, también les reconoce a sus pares el paso que dieron este año. "Yo entrenaba con los chicos de la Liga, así que los conozco a casi todos. Es una gran oportunidad para ellos empezar a mostrarse. Mismo yo lo estoy viviendo ahora, no estoy muy alejado de los chicos, así que me da alegría por ellos y por mí", mencionó.

De hecho, los tres han compartido y tuvieron cerca a Jeremías Langa, uno de los jóvenes pilares en la temporada pasada y que hoy está en Gimnasia y Esgrima de La Plata, un claro ejemplo para los demás de las inferiores. "Obviamente Langa es un gran ejemplo que hay que seguir, aspirar a seguir sus pasos, pero tratando de recorrer siempre el propio camino", sostuvo.

El central, uno de los juveniles con experiencia, va por su segundo año en el plantel superior en búsqueda de ganarse otra vez un lugar para sumar minutos. "La pretemporada bastante bien, está siendo dura, pero la verdad que tenemos un grupo muy lindo y se hace más llevadero. Son sensaciones muy lindas en todos los aspectos", asumió.

Un recorrido completo, desde octava hasta Primera

La historia de Valentín Flores tiene raíz profunda en el club. Llegó en 2018 con 14 años, cuando defendía los colores del León del Barrio Don Bosco, en octava división. "Me llamó el papá de Benja, Fabián García, el 'Galleta'. En ese momento estaba en San Martín y pasé a Cipo en octava. Después hice séptima, sexta, quinta, tercera y primera, todo con Cipo", repasó.

El volante central atravesó todas las categorías. El año pasado empezó a entrenar con el Federal y, aunque alternó con la Liga y sufrió una lesión en el medio, cerró el año jugando y creciendo. Firmar fue más que una formalidad: "Es como una recompensa al esfuerzo, a la dedicación. Es el sueño, o uno de los mayores objetivos que tiene uno como futbolista. Igual no es mi meta, es el principio de todo lo que quiero. Firmar hace saber y demuestra que uno quiere hacer las cosas bien para llegar hasta donde está", reconoció.

valentín flores Valentín Flores en las inferiores de Cipo. Foto: gentileza Nicole Elissetche

La firma del contrato es un capítulo dentro de la institución donde tiene un gran sentido de pertenencia. "Siempre agradecido con el club porque me dio todo. Buenos profesores, buenos dirigentes, buenos entrenamientos. El club siempre tuvo la vara muy alta y yo, que estuve en casi todas las divisiones, siempre supe valorar lo que era Cipo", sostuvo.

Valentín transitará su segundo año con el Federal luego de su arribo al plantel en abril de 2025. Esta vez buscará alcanzar el debut en la categoría. "El año pasado me tocó subir al Federal en abril hasta la actualidad. El hecho ya de subir y estar en un plantel Federal a uno lo hace sentirse bien, profesional", dijo.

El hincha que ahora se pone la camiseta desde adentro

Máximo Ramos, volante izquierdo, llegó en séptima división después de una prueba. Desde aquel momento, en 2023, no se separó de la institución. "Llegué al club en séptima división, hace más de tres años ya. Estaban haciendo pruebas de jugadores y me llamaron para que pueda ir. Tuve la suerte de poder quedar y desde ese momento y todo este tiempo me estoy entrenando acá en Cipo", contó.

benjamín garcía y maxi Maxi ya compartió planteles con Benjamín García en inferiores.

Este año, en los primeros días de trabajo con la Liga, a semanas de iniciar la pretemporada del Federal, llegó una de las noticias más esperadas para él. "Cuando me dieron la noticia de que me iban a subir al Federal fue algo muy lindo. Yo soy hincha del club, con mi viejo siempre íbamos a la cancha. Poder estar donde estoy ahora es un sueño. Es el lugar donde siempre quise estar", aseguró.

Desde la primera semana de febrero, Maxi está con los jugaores del Federal bajo las órdenes de Cravero, aunque también comparte con más compañeros de la primera local: Franco Papazian, Joaquín Ojeda, Sebastián Rivas, Mateo Loncon, Tobías Cerda, Alejo Palomeque, Lucas Vázquez e Ivo Luzarreta.

"Estamos muy bien, con muchas ganas. Poder estar con ellos es muy lindo. Siempre quisimos llegar acá y estar con ellos lo hace más lindo todavía", sostuvo.

La firma de los tres juveniles no es solamente el premio al esfuerzo, es de alguna manera un reconocimiento y la confirmación de que el camino es el correcto. A su vez, los tres nombres representan la proyección y el futuro de la institución.