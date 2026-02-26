Continúa la intensa búsqueda del hombre tras el hundimiento del buque: suman helicópteros

La Prefectura Naval Argentina informó la incorporación de aeronaves para sobrevolar el sector. El buque pesquero “Heleno A” se hundió en las aguas del Golfo San Matías.

La Prefectura Naval Argentina informó que el operativo de búsqueda y rescate del tripulante tras el hundimiento del buque pesquero “Heleno A” está activo. El trágico hecho tuvo lugar frente a las costas cercanas a San Antonio Este . La búsqueda sumó medios aéreos con un avión y helicóptero que sobrevuelan la zona del incidente.

El hundimiento se produjo cuando dos embarcaciones realizaban el traslado en convoy desde el muelle local con destino al puerto de Quequén, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de los buques “Marina Z” y “Heleno A” que se movilizaban al puerto, pero “Heleno A” sufrió un siniestro y se hundió en inmediaciones al Golfo San Matías . La otra embarcación emitió el aviso inmediatamente para solicitar asistencia.

Tras recibir la alerta, la Autoridad Marítima activó instantáneamente un caso por persona desaparecida. El operativo inició un despliegue de medios marítimos y aéreos para dar con el tripulante perdido.

En el operativo interviene el guardacostas GC-69 “Río Paraná” que continúa con tareas de rastrillaje en la zona. Además, el despliegue cuenta con la colaboración de un barco pesquero que se encontraba operando en las proximidades al momento del hecho.

Se suma un avión y un helicóptero a la búsqueda del tripulante

La búsqueda cuenta con la intervención de aeronaves institucionales, como un avión que despegó desde la Estación Aérea de Comodoro Rivadavia y un helicóptero que efectuó sobrevuelos en el lugar del hundimiento. Además, se dispuso el desplazamiento del guardacostas GC-26 “Thompson” hacia el área de búsqueda.

Los tripulantes rescatados del buque “Heleno A” desembarcaron en la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A y posteriormente trasladados a un centro de salud para su evaluación médica. El parte de los profesionales de la salud informó que se encuentran en buen estado general.

De esta manera, con medio aéreos y terrestres continúa la intensa búsqueda del maquinista de la embarcación que se hundió en las costas de San Antonio Este.