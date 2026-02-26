Lo pararon en un control de tránsito y un perro policía detectó que llevaba marihuana

El operativo fue en la Ruta 22 y estuvo a cargo de personal de Seguridad Vial de Cipolletti y la División Canes de Allen. Uno de los animales marcó donde llevaba la droga.

El frasco de marihuana encontrada en la camioneta interceptada en un control de tránsito.

Un hombre de 40 años de edad que manejaba una camioneta quedó involucrado en una causa de la Justicia Federal por transgredir la Ley 23737 , que sanciona la tenencia y venta de drogas, tras ser atrapado con un frasco con marihuana durante un control vehicular.

El operativo se realizó este último miércoles alrededor de las 20 en la Ruta Nacional 22 y estuvo a cargo del personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti junto a efectivos de la División Canes Narcóticos de Allen , que aportaron ejemplares entrenados para la detección de drogas.

En ese marco, interceptaron una camioneta Fiat Fiorino y al efectuar la inspección con el perro detector , el animal marcó interés en la puerta del conductor y en el sector trasero del rodado.

Perro policía

En ese momento, el conductor descendió del vehículo y arrojó un frasco hacia la caja. Tras poner en conocimiento el hecho a la Fiscalía Federal, se realizó requisa de urgencia en presencia de testigos, hallándose un frasco plástico con sustancia vegetal similar a cannabis sativa.

Ante el hallazgo se convocó a personal de Toxicomanía, que practicó test orientativo arrojando resultado positivo para marihuana, procediéndose al secuestro de la sustancia. El conductor fue notificado en una causa por infracción a la Ley 23.737, quedando a disposición de la Justicia Federal.

Lo llevaron preso y le encontraron marihuana

Personal de la Comisaría 44 de Villa Manzano intervino en la mañana de este jueves tras tomar conocimiento de un ingreso no autorizado en una chacra de la zona de Sargento Vidal. Al arribar al lugar, los efectivos visualizaron a un hombre en el interior de una gamela, procediendo a su identificación y traslado en calidad de demorado a la unidad policial.

En sede policial se realizó el palpado de seguridad y requisa de sus pertenencias, constatando que en el interior de una mochila transportaba una bolsa de nylon transparente con aproximadamente 150 gramos de sustancia vegetal similar a cannabis sativa.

Ante el hallazgo, se inició causa por infracción a la Ley Nacional 23.737, con intervención del fiscal federal en turno, quedando el procedimiento a cargo de la unidad interviniente.