Se perdió en un cerro de Río Negro, pasó la noche a la intemperie y fue rescatado al amanecer

Un caminante de 30 años se desorientó mientras hacía una travesía en el cerro Serrucho, en la zona de Los Repollos. La oscuridad y el terreno complicado obligaron a postergar el operativo hasta el amanecer.

El rescate se dio al amanecer en el cerro Serrucho, en el paraje Los Repollos. Foto: Gentileza.

Momentos de tensión se vivieron en la zona cordillerana de Río Negro cuando un hombre de 30 años se desorientó durante una caminata en el cerro Serrucho , en el paraje Los Repollos, y debió ser rescatado tras pasar la noche a la intemperie .

La situación fue advertida cerca de las 19 del martes, cuando se dio aviso a la Policía. Sin embargo, las condiciones no eran favorables : el terreno escarpado y la falta de luz natural obligaron a los equipos a planificar el operativo recién para la mañana siguiente.

A primera hora de este miércoles, personal de la Patrulla de Montaña de El Bolsón y rescatistas del cuartel de Bomberos local iniciaron el ascenso. La búsqueda no fue sencilla . La pendiente pronunciada y la densa vegetación arbustiva dificultaron cada tramo del recorrido.

Finalmente, lograron ubicar al caminante, que había pasado la noche a la intemperie esperando ayuda. El operativo concluyó de manera positiva: fue asistido y trasladado hasta un lugar seguro.

El episodio vuelve a poner el foco en la importancia de extremar precauciones antes de emprender travesías en zonas de montaña, especialmente en sectores donde el terreno y el clima pueden cambiar en cuestión de horas.

Ladrón neuquino fue detenido en la Cordillera con un botín millonario

Un conocido delincuente neuquino fue detenido en Lago Puelo, en el norte de Chubut, luego de sustraer un jugoso botín de un auto estacionado en El Bolsón.

El hombre, dueño de un prontuario frondoso, rompió el vidrio de un auto estacionado en El Bolsón y se trasladó hasta Lago Puelo, donde fue interceptado por la policía chubutense.

En el marco de un operativo del que participaron distintas áreas provinciales y de la fuerza, con la colaboración de la Policía de Chubut, la Policía de Río Negro recuperó una importante suma de dinero sustraída de un vehículo estacionado, secuestró una camioneta y detuvo al presunto autor del ilícito.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 del martes 24, cuando un hombre sustrajo una importante suma de dinero del interior de un vehículo Toyota Yaris, tras romper uno de sus cristales con un elemento contundente.