Homicidio en El Bolsón: cómo fue asesinato de un joven de 25 años

Los investigadores presumen que el hombre fue atacado cuando intentó comprar estupefacientes de madrugada. Hay una mujer detenida.

La Justicia investiga el asesinato de un hombre de 25 años en El Bolsón.

Un hombre de 25 años murió el lunes en el Hospital público de El Bolsón , tras agonizar varias horas, luego de ser apuñalado por un hombre durante una supuesta negociación narco que ocurrió en el barrio Industrial de la localidad cordillerana.

Según la principal hipótesis de los investigadores, la víctima y un conocido visitaron durante la madrugada, cerca de las 5, la vivienda de un sujeto, con intenciones de adquirir estupefacientes.

El dueño de la vivienda los atendió y detrás suyo lo hizo el principal sospechoso, quien se molestó por el horario de la visita y además le habría recriminado a la víctima diferencias que mantenían de larga data.

El sujeto que estaba en el domicilio tenía un cuchillo en su poder, con el que intimidó a la víctima, que trató de escapar. Cuando lo alcanzó le asestó varios puntazos en todo el cuerpo, causándole heridas de gravedad.

La víctima del homicidio

El herido, identificado como Daniel Julián Salvo, fue derivado al Hospital público donde recibió asistencia médica de urgencia, aunque murió dos horas más tarde.

Varios vecinos se despertaron por los gritos y fueron testigos del homicidio. La Policía acudió en minutos al lugar e identificó al principal sospechoso, a quien trasladó a la unidad policial en el marco de las actuaciones que inició la Comisaría 12.

Una diligencia posterior, que se extendió hasta la tarde, permitió detener a una mujer, bajo el encuadre de presunto encubrimiento, teniendo en cuenta que no habría aportado información sobre lo sucedido aunque habría sido parte del altercado.

Los uniformados secuestraron en el domicilio un arma de fuego, tipo escopeta, y otras de elaboración artesanal.