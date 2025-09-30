Fue a hacer un trámite al registro civil y se enteró que estaba casado hace 8 años: el insólito motivo

El hombre de 52 años contó cómo descubrió lo que realmente había sucedido. Su historia comenzó a viralizarse en las últimas horas.

Un insólito episodio vivió un hombre cuando fue a realizar un trámite al registro civil y d escubrió que debido a un error estuvo casado durante 8 años y no se había enterado.

La historia se viralizó en redes sociales en las últimas horas. Según publica TN, todo comenzó en el año 2012 en la provincia de Córdoba, y las consecuencias salieron a la luz recién ocho años después , cuando el protagonista quiso tramitar un subsidio en plena pandemia.

Cuando quiso realizar las gestiones para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el hombre registró que no podría recibirlo ya que su esposa si lo cobraba. En aquel momento, quedó atónito ante la situación: "Yo le eché la culpa a mi hermano Willy porque ese es medio desgraciado y la vecina mía, que me hacía los trámites, me decía que debía ser Willy. Así que empezamos a hurgar y me salía en el documento que mi estado civil era casado", contó en el canal de streaming Modo Play Cba.

"Ocho años estuve casado"

Según su relato, en el Registro Civil cometieron un error grave al confeccionar los documentos cuando fue testigo de un casamiento. En lugar de anotar al verdadero marido, lo inscribieron a él como cónyuge en el acta de matrimonio.

Entre risas, relató que "a los 52 años me enteré que era casado. Fui de testigo y me casaron. Fue en el 2012, o sea que ocho años estuve casado. En vez de poner al marido me puso a mí, y al marido lo puso de testigo", explicó la víctima alegando que fue un error administrativo.

Finalmente, después de descubrir la insólita confusión, tuvo que iniciar el trámite de divorcio para regularizar su situación y volver a figurar como soltero.

El caso de otro casamiento por error: "¿Qué hacés, Icardi?"

El caso del cordobés trajo a la memoria otro episodio insólito ocurrido en Buenos Aires en 2021. El 11 de noviembre de aquel año, en el Registro Civil de la calle Uruguay 753, Federico acompañó a su amigo Franco a su boda como testigo.

Era la primera persona del grupo de amigos en dar el "sí" y la emoción estaba a flor de piel. Todo transcurrió con normalidad: Federico incluso revisó cada documento antes de firmar, convencido de que no había margen para equivocaciones. "Había mucha expectativa. Nos conocemos de toda la vida y fuimos juntos al colegio", relató sobre su experiencia.

Sin embargo, dos semanas más tarde recibió un mensaje inesperado de Franco, que incluía una captura de pantalla y la broma: "¿Qué hacés, Icardi?". Al principio pensó que se trataba de un chiste interno, pero pronto descubrió que no. El caso se volvió viral en redes sociales tras la difusión de los mensajes por parte de la novia del "falso esposo".

Resulta que por un error en la carga de datos de la ANSES, Federico aparecía registrado como el marido de la esposa de su amigo. Una confusión administrativa que transformó un momento de celebración en una anécdota insólita que también dio que hablar en su momento.