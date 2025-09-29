Por protestas, Javier Milei tuvo que suspender el acto de campaña en Ushuaia y volvió a Buenos Aires

El presidente visitó Tierra del Fuego en respaldo a los candidatos de La Libertad Avanza, pero no pudo realizar una caminata prevista por el centro.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una jornada de campaña en Ushuaia , donde tenía previsto realizar una caminata junto a militantes de La Libertad Avanza (LLA) para apoyar a los candidatos de su espacio de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Sin embargo, la actividad fue suspendida debido a protestas sindicales y políticas que generaron un fuerte operativo de seguridad y alteraron el cronograma oficial.

La agenda comenzó pasado el mediodía con una visita a las plantas industriales del grupo Newsan , donde el mandatario fue recibido por directivos de la compañía y recorrió líneas de producción, entre ellas, la planta de celulares y el área de inserción de circuitos impresos. Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y por los candidatos Agustín Coto , Miguel Rodríguez , Belén Monte de Oca y Analía Fernández .

En el exterior del complejo fabril se congregaron manifestantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de ATE , quienes expresaron su rechazo a las políticas del Gobierno nacional, especialmente a la reducción de aranceles para productos electrónicos, medida que el sector considera perjudicial para la industria fueguina y el empleo local.

Regreso anticipado

La actividad central prevista era una caminata por el centro de Ushuaia, en la intersección de San Martín y Don Bosco, pero ante la presencia de protestas en zonas aledañas, el equipo de campaña decidió relocalizar el acto frente al Hotel Albatros, donde se hospedaba el mandatario.

Allí, Milei se dirigió brevemente a los simpatizantes mediante un megáfono. “Bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, todo abrazando las ideas de la libertad. Les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena”, sostuvo.

El presidente también brindó declaraciones a medios locales, donde defendió el régimen de exención impositiva vigente en Tierra del Fuego y cuestionó a sectores sindicales y políticos. “El sindicalismo está muy alineado con el partido del Estado. De ser un país rico, nos convertimos en subdesarrollados”, afirmó. Además, remarcó que “Tierra del Fuego demuestra que si bajás los impuestos, podés funcionar mejor”, y se preguntó: “¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, con 57% de pobres y una economía estancada desde 2011?”.

La comitiva presidencial emprendió el regreso a Buenos Aires alrededor de las 18.00. Durante la desconcentración, se registraron cruces verbales y empujones entre militantes libertarios y manifestantes opositores, aunque no se reportaron incidentes de gravedad.

Acusaciones cruzadas

Desde La Libertad Avanza apuntaron contra el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, a quienes acusaron de promover las movilizaciones. A través de un comunicado, denunciaron que funcionarios locales instaron a participar de las protestas “equipados con piedras, basura y huevos”.

Por su parte, dirigentes del peronismo fueguino desestimaron las acusaciones y consideraron que el acto fue suspendido “porque no lograron convocar ni a 100 personas”, al tiempo que reivindicaron las manifestaciones como una expresión legítima frente al ajuste económico.

La provincia de Tierra del Fuego renovará bancas en el Senado y la Cámara de Diputados en los comicios del 26 de octubre, en un contexto de alta tensión social por la situación económica y los cambios en el régimen industrial local. El paso de Milei por la isla más austral marcó el inicio de su agenda proselitista nacional, que continuará en los próximos días con actividades previstas en Rosario y otras ciudades del país.