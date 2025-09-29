Aniversario de Cipolletti: cortes de calles por el desfile

Este domingo la ciudad celebrará su aniversario con un desfile multitudinario que afectará el tránsito en la calle Fernández Oro. Los detalles.

El domingo habrá desfile por el 122° aniversario de Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti informó los cortes de calles previstos para el domingo 5 de octubre en el marco de los festejos por el 122° Aniversario de la ciudad. El cumpleaños de la ciudad se celebrará con un desfile cívico del que participarán más de 120 instituciones.

Desde las 12 y hasta las 19 estará cortado totalmente el tránsito sobre calles:

Los inspectores de tránsito estarán abocados a realizar tareas de prevención y control del tránsito para desviar a los vehículos. Además se confirmó que se irá habilitando la circulación en diferentes calles una vez que finalice el evento.

Por otro lado, se indicó que la ubicación de la Carpa Sanitaria, será en el espacio verde del CCC (Fernández Oro y 25 de Mayo), allí se brindará atención a los vecinos que así lo requieran brindando acompañamiento a los participantes.

El desfile por el aniversario de Cipolletti

Más de 120 instituciones y organizaciones locales ya se anotaron para participar: centros de jubilados, grupo de boyscouts, escuelas y clubes deportivos, fundaciones, asociaciones civiles, entre otras.

La convocatoria para participar del Desfile Cívico continúa vigente hasta este lunes. La inscripción se realiza a través del siguiente formulario online.

El Desfile se desarrollará el domingo 5 de octubre a las 15 sobre calle Fernández Oro, desde Sáenz Peña hasta 25 de Mayo. El palco de autoridades estará ubicado en la esquina de calle Fernández Oro y Miguel Muñoz.

desfile cipolletti aniversario

La concentración para las instituciones y organizaciones comenzará a las 14 sobre calle San Martín y Sáenz Peña, para ir formándose para el desfile.

Por consultas y más información comunicarse al mail: [email protected]; hasta las 14 al teléfono 449-4900 Int.1035; o al 299-4057955.

A través de la Dirección General de Comunicación y Protocolo, se informó que el Desfile será transmitido en vivo a través de las redes sociales de la Municipalidad de Cipolletti, brindando a toda la comunidad la información completa de los festejos.