Último adiós a Javier: los dolorosos mensajes de despedida en redes

La despedida de Javier "Dibu" Álvarez se realizará mañana en la iglesia del Barrio La Esperanza. Familiares, amigos y Clubes Deportivos expresaron sus mensajes de condolencias en redes sociales.

El fallecimiento de Javier “Dibu” Álvarez , arquero de la categoría Pre-Décima del club Academia Pillmatún y estudiante 6to grado de la Escuela Rural N° 40, provocó un profundo dolor que fue reflejado en los mensajes de despedida publicados en distintas redes sociales.

Javier o mejor conocido como “Dibu” dejó una huella imborrable entre sus compañeros de colegio, vecinos del barrio y jugadores del Club Pillmatun donde se desempeñaba como arquero de su equipo .

La trágica noticia se conoció tras el encuentro disputado en la Isla Jordán , donde el pequeño defendió los colores de su equipo. El accidente sucedió cuando la e structura del arco cayó sobre él y le provocó heridas fatales . La confirmación de su muerte desató una ola de mensajes de pesar y muestras de apoyo hacia sus padres y allegados.

En la Escuela N° 40, donde cursaba sexto grado, las autoridades resolvieron suspender las actividades y declararon duelo institucional. Expresaron en un comunicado, el acompañamiento a la familia y a sus compañeros de aula en un momento de profundo dolor.

“Ante la triste noticia del fallecimiento de un estudiante de sexto grado de nuestra institución, el día de mañana se suspenden todas las actividades escolares. No hay palabras ante tanto dolor. Autoridades educativas, directivos, docentes, PSA, choferes y la comunidad toda, acompañan a la familia en este difícil momento” indicó el comunicado.

La despedida de Javier se realizará en la iglesia del barrio Esperanza, espacio en el que familiares, amigos, vecinos y la comunidad deportiva podrán brindarle el último adiós. Será un momento de encuentro para despedir y recordar los momentos vividos junto a Javier.

“Desde la comunidad educativa y deportiva se envía un fuerte abrazo a su familia y un mensaje de consuelo a todos sus compañeros de aula y de cancha, quienes lo recordarán siempre con cariño y gratitud por los momentos compartidos” agregó el comunicado de la Escuela Nº40.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 19.41.21 (1) La cancha de Pillmatun donde sucedió la tragedia.

Los clubes de la región también se expresaron con mensajes de acompañamiento. El Club Experimental de Cinco Saltos, rival en la fecha 31 de la Liga Confluencia, lamentó profundamente la partida del arquero infantil y puso a disposición su apoyo a los seres queridos del pequeño.

“El Club Experimental lamenta profundamente la partida inesperada del pequeño jugador de la Academia Pillmatun. Acompañamos a su familia, amigos y al club en este doloroso momento, compartiendo el pesar por tan irreparable pérdida. Nos ponemos a disposición para lo que necesiten y los abrazamos con el corazón” indicó el comunicado de la institución deportiva.

Por su parte, el Club Fernández Oro comunicó que todos los partidos programados fueron suspendidos en señal de respeto y duelo por la trágica pérdida del pequeño jugador.

“Informamos que los Partidos de la Fecha 31 de La Liga Deportiva Confluencia fueron suspendidos por el trágico hecho ocurrido en Cipolletti. Desde nuestro club acompañamos a familiares y amigos en este doloroso momento” informó el comunicado del CFO.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 17.25.24 La Liga Deportiva Confluencia suspendió todas las actividades previstas.

El recuerdo de Javier como arquero era motivo de orgullo entre sus compañeros. Vecinos y allegados lo describieron como “el mejor en el arco”, un chico lleno de energía y entusiasmo que desplegaba en cada juego.

En redes sociales, vecinos y conocidos también expresaron sus condolencias. Las publicaciones en la red social Facebook con mensajes como el de Noelia Miriam Carnevala reflejaron la magnitud de la pérdida: “Mis condolencias a la familia de Luis Rivera Blanca y toda su flia q Dios les de fortaleza para seguir q dios te reciba en el cielo Javi siempre serás recordado con amor alegría momentos compartidos de cancha en la escuela el barrio”.

“Gracias por los momentos compartidos dios cuida toda su familia dales fuerzas a sus padres ante esta pérdida irreparable y tan temprana edad dios cuide cada uno de ellos nuestras condolencias y q dios reciba este angelito en el cielo” concluyó Carnevala.

La partida de Javier Jesús Álvarez conmovió a todo Cipolletti y a la familia del fútbol infantil de la región.