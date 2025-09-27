Increíble descuido en un cajero de Cipolletti y mucho temor: ¿Cómo terminó todo?

Le pasó a una vecina que estuvo desesperada y perseguida por una inoportuna omisión en el Banco . La mujer confesó qué sucedió luego.

La mujer contó lo que le pasó en un cajero del Banco Patagonia.

Del enorme susto al gran gesto , en una de las historias más atrapantes y reconfortantes que vas a leer este fin de semana.

El increíble hecho (le puede pasar a cualquiera con el ritmo que se vive) tuvo lugar en una sucursal del Banco Patagonia en Cipolletti y lo contó una vecina cipoleña en primera persona en las redes sociales.

Resulta que un inoportuno olvido de la mujer en el cajero automático derivó en una admirable acción de una pareja gracias a lo cuál le volvió el alma al cuerpo a la señora.

Banco Patagonia .jpg El Banco Patagonia de Cipolletti fue escenario de un increíble hecho. Olvido en el cajero y gran gesto.

“Olvidé mi billetera arriba del cajero del Banco Patagonia”, comenzó su intrigante relato María Isabel, la protagonista de este particular caso.

Fueron momentos inquietantes, de angustia y preocupación para la mujer. Se imaginó lo peor, que le habrían vaciado la cuenta, usado su tarjeta para compras caras y toda la película. Pero la solidaridad ajena hizo el resto y se encargó del final feliz.

“Una pareja tuvo la amabilidad de acercármela hasta mi casa. Estoy eternamente agradecida a ellos, ni se cómo se llaman”, agradeció seguidamente la vecina, en declaraciones que reproduce el colega Miguel Parra.

“Pero es hermoso saber que hay gente tan buena y el gesto que tuvieron para conmigo, les doy infinitas gracias", reflexionó en el final sumamente agradecida.

La fortuna estuvo de su lado por encontrar gente tan buena como esa pareja. Ahora, a prestar atención. ¿Habrá habido recompensa?

Ya no hace falta la tarjeta en los cajeros automáticos

Después de décadas de predominio como elemento fundamental para retirar dinero en efectivo, las tarjetas de débito van rumbo a perder protagonismo en el sector. El cambio se debe a que hay cada vez más cajeros automáticos que ofrecen la posibilidad de extraer los billetes sin necesidad de utilizar el plástico.

En línea con la avanzada tecnológica, al crecimiento de las herramientas digitales y a la modernización de los sistemas financieros, próximamente los usuarios ya no necesitarán una tarjeta física para extraer dinero, sino que alcanzará con tener un teléfono celular que tenga incluida la tecnología NFC.

Un ejemplo concreto es el del banco estadounidense Chase Bank informó, que dispuso que sus clientes puedan operar en los cajeros directamente con su propio teléfono. El objetivo de este cambio es "agilizar las operaciones, reforzar la seguridad y acompañar el crecimiento del ecosistema digital.

Plata cajero .jpg

Si bien la tarjeta física fue una especie de complemento del cajero automático, los cambios tecnológicos implementados en el sistema bancario fueron dejando de lado esta dinámica y llevaron a utilizar otro tipo de instrumentos.

En el caso de la tecnología NFC (Near Field Communication) -conocida por su aplicación para hacer pagos virtuales- posibilita vincular tarjetas de crédito o débito a un teléfono y llevara adelante las transacciones con la única condición de acercar el dispositivo al lector que corresponda.

Según las proyectos que ya están en marcha, el sistema que aplicara en los cajeros automáticos será similar la lógica será similar, ya que sólo será necesario apoyar el celular en el nuevo lector de NFC que se incorpore en la máquina. Luego, tras reconocer la conexión con la tarjeta vinculada con el equipo en cuestión, solicitará la clave de seguridad y permitirá retirar efectivo de forma rápida, de la misma manera que con el plástico.