Tiempo en Cipolletti: a qué hora comienza el viento?

El sábado amaneció soleado en la ciudad. El pronóstico del fin de semana anuncia altas agradables con una máxima de 20º pero llegan los vientos.

La jornada del sábado en Cipolletti comenzó con un cielo despejado y la temperatura en 9 grados.

El fin de semana en Cipolletti se presentará con cielos mayormente despejados y temperaturas cálidas que invitarán a paseos al aire libre, visitas al río y salidas en familia para disfrutar del sol. Tanto el sábado 27 como el domingo 28 anticipan un cielo con un sol predominante, aunque la presencia de las ráfagas de viento se harán notar y por las noches se asomarán algunas nubes que provocará el descenso de la temperatura.

La jornada del sábado comenzará a las 9 con una temperatura de 11 grados y viento del oeste entre 9 y 19 kilómetros por hora. La sensación térmica se mantendrá en el mismo nivel, lo que anticipa una mañana fresca.

Con el correr de las horas, a las 10 el termómetro ascenderá a 14 grados y el viento soplará con mayor intensidad desde el oeste, alcanzando ráfagas de hasta 28 kilómetros por hora . Al mediodía, la marca llegará a 17 grados con un cielo completamente soleado . El viento mantendrá su dirección oeste y se intensificará con ráfagas cercanas a los 39 kilómetros por hora.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (10).JPG La Isla Jordán es la elegida por la comunidad para pasar una tarde en contacto con la naturaleza y disfrutando del río. Antonio Spagnuolo

¿Se viene el viento?

Durante la tarde, a partir de las 14:00 horas el registro trepará a 19 grados y cambiará la dirección del viento hacia el suroeste, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. La máxima temperatura será a las 17 horas con la temperatura a 20º y una sensación térmica similar.

Hacia la noche, a las 20:00 horas la temperatura comenzará a descender hasta los 17 grados, con viento leve del este que no superará los 5 kilómetros por hora, lo que anticipa una noche agradable que invitará a salir del hogar. A las 23 el cielo se presentará con algunas nubes aisladas y el termómetro marcará 13 grados. Lo que anticipa una noche fresca de sábado pero ideal para disfrutar de reuniones, juntadas y salidas con amigos.

chicos plaza.jpg Será un sábado para disfrutar al aire libre en Cipolletti. Anahí Cárdena.

El pronóstico del tiempo para el domingo 28

Por otro lado, el domingo 28 de septiembre comenzará con características muy similares. A las 9.00 el termómetro registrará 11 grados y viento del oeste de hasta 19 kilómetros por hora con cielos despejados.

A media mañana, hacia las 10.00 el registro subirá a 14 grados con ráfagas que llegarán a los 30 kilómetros por hora. Una hora más tarde, la temperatura comenzará a aumentar junto al viento desde el oeste.

ECP ISLA JORDAN (28).jpg La Isla Jordán ofrece múltiples espacios naturales para disfrutar con la familia y amigos. Estefania Petrella

Durante el mediodía, la temperatura alcanzará los 17 grados y consolidará la estabilidad térmica durante el resto del día. La dirección del viento también se mantendrá con ráfagas que rondarán los 40 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, a las 14.00 la temperatura marcará los 19 grados y llegadas las 17 horas, se repetirá la máxima de 20º, esta vez con viento del suroeste. Finalmente, a las 20 horas el termómetro comenzará a bajar de nuevo hasta los 17 grados, con viento leve del este y a las 23 se observará una nubosidad parcial con 13 grados, para cerrar un fin de semana cálido y agradable.