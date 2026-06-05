Lo buscaban con desesperación por Oro y Cipolletti: apareció en el lugar menos pensado

El drama de un conocido vecino y el incensante trabajo policial que finalmente permitió encontrarlo y salvarle la vida. Cómo lo ubicaron y en qué estado.

Se temía lo peor. Era buscado desde el 1 de junio por la Policía de la Comisaría 26 de Fernández Oro , jurisdicción que intervino tras su ausencia. Afortunadamente, el intenso operativo tuvo un desenlace favorable para Ernesto Sandro Carter , un humilde vecino de Puente 83 de Cipolletti que fue encontrado con vida en las últimas horas, aunque muy deteriorado físicamente y afectado por el frío.

Cómo y dónde lograron dar con el paradero de Carter es lo que más sorprende a los investigadores. El hallazgo se produjo en la zona de costa del Lago Pellegrini , o sea bastante lejos de su lugar de origen, donde efectivos policiales realizaban tareas de prevención cotidianas.

Según informó el Suboficial Mayor Rolando Bañares , del Destacamento 115, en esas circunstancias el hombre fue encontrado en condiciones preocupantes debido a las bajas temperaturas .

Acceso Lago Pellegrini Zona cercana al Lago Pellegrini, en cuyas inmediaciones fue hallado el vecino.

“Nuestro personal, mientras hacía patrullaje de prevención, divisa a una persona tirada y arrollada por el frío. Al acercarse para verificar su estado de salud, dan cuenta que se trata de un masculino desorientado”, señaló Bañares.

Atención médica y actuación policial

Tras constatar su identidad, los uniformados confirmaron que se trataba de Ernesto Sandro Carter, quien se encontraba siendo intensamente buscado por la fuerza policial.

El hombre fue trasladado de inmediato al nosocomio local, donde recibió atención médica y fue examinado por profesionales de la salud para evaluar su estado general.

Posteriormente, y por cuestiones jurisdiccionales, se dio intervención a la Unidad 26 de Fernández Oro, cuyos efectivos continuaron con las actuaciones correspondientes y los trámites de rigor.

Un caso recurrente

Fuentes policiales indicaron que Carter presenta problemas de salud que suelen derivar en episodios de desorientación, motivo por el cual su búsqueda ha sido requerida en distintas oportunidades. En esta ocasión, la rápida intervención de los efectivos permitió localizarlo a tiempo y brindarle la asistencia necesaria.

El operativo leña para ayudar a los más necesitados en medio del frío

Como Carter, que además de problemas de salud aparentemente sufre carencias económicas, son muchos los vecinos que la pasan mal en invierno. En respuesta a ello, se creó el operativo del Plan Calor 2026 en Cipolletti, que este año ya completó su primera semana de ejecución con un balance positivo en términos de cobertura territorial y alcance social.

Desde su puesta en marcha el lunes 1 de junio, el Municipio avanzó con la distribución de leña en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar calefacción a familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

Plan calor leña cipolletti El Plan Calor 2026 en Cipolletti avanza con éxito en esta primera semana de implementación.

Durante estos primeros días, el despliegue se concentró en barrios estratégicos donde la demanda de asistencia es alta en cada temporada invernal. Según informaron desde la secretaría de Desarrollo Humano, el recorrido incluyó a Balsa Las Perlas —con sus distintos sectores—, Isla Jordán, María Elvira, Labraña (en zonas como La Rivera, Los Sauces, Bicentenario y Auka) y Costa Sur, abarcando barrios como 10 de Enero, La Servi y Los Olmos.

El operativo, que se desarrolla de lunes a viernes en el horario de 8 a 18, forma parte de una política pública sostenida en el tiempo y orientada a mitigar el impacto de las bajas temperaturas en los sectores más vulnerables. En ese sentido, desde el área municipal remarcaron que la logística de distribución se apoya en un cronograma planificado que permite llegar de manera ordenada a cada punto de la ciudad.