El operativo de leña completó su primera semana y se expande a nuevos barrios

El Municipio culmina la primera semana del plan que busca entregar leña a 5.900 familias. El operativo contemplará nuevos barrios desde este lunes.

El Plan Calor 2026 en Cipolletti avanza con éxito en esta primera semana de implementación.

El operativo del Plan Calor 2026 en Cipolletti completó su primera semana de ejecución con un balance positivo en términos de cobertura territorial y alcance social. Desde su puesta en marcha el lunes 1 de junio, el Municipio avanzó con la distribución de leña en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar calefacción a familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural .

Durante estos primeros días, el despliegue se concentró en barrios estratégicos donde la demanda de asistencia es alta en cada temporada invernal. Según informaron desde la secretaría de Desarrollo Humano , el recorrido incluyó a Balsa Las Perlas —con sus distintos sectores—, Isla Jordán, María Elvira, Labraña (en zonas como La Rivera, Los Sauces, Bicentenario y Auka) y Costa Sur , abarcando barrios como 10 de Enero, La Servi y Los Olmos .

El operativo, que se desarrolla de lunes a viernes en el horario de 8 a 18, forma parte de una política pública sostenida en el tiempo y orientada a mitigar el impacto de las bajas temperaturas en los sectores más vulnerables. En ese sentido, desde el área municipal remarcaron que la logística de distribución se apoya en un cronograma planificado que permite llegar de manera ordenada a cada punto de la ciudad.

reparto leña plan calor 2025 cipo.jpg El operativo inició el 1 de junio y tendrá una nueva etapa en la semana del 8 al 12 hasta completar el mes.

Prioridad para los sectores más vulnerables

Como en ediciones anteriores, el Plan Calor establece criterios de prioridad para la entrega de los bolsones de leña. La asistencia se focaliza en hogares donde residen adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, así como también familias monoparentales con menores a cargo y vecinos en situación de vulnerabilidad económica.

Este enfoque busca optimizar los recursos disponibles y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan, en un contexto donde el acceso a servicios básicos como el gas natural continúa siendo limitado en distintos sectores urbanos y periurbanos de Cipolletti.

Para este año, el Municipio proyecta la entrega de 40.000 bolsones de leña, con un alcance estimado de 5.900 familias distribuidas en 55 barrios. Se trata de un operativo de gran escala que requiere coordinación territorial, relevamientos previos y una estructura logística que se sostiene durante varias semanas.

E.C.P BARRIO OBRERO (5) En julio está previsto una segunda entrega por los 55 barrios de alcance del plan. Estefania Petrella

El cronograma del Plan Calor

Tras completar la primera etapa, el Plan Calor continuará la semana próxima con un nuevo recorrido que abarcará distintos barrios de la ciudad. Desde la secretaría de Desarrollo Humano confirmaron el cronograma previsto entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio.

El lunes 8, la distribución llegará al Distrito Vecinal Noroeste, incluyendo sectores como El Espejo, El 30, Curri Lamuel y La Cooperativa. Al día siguiente, martes 9, será el turno de Costa Norte, donde se cubrirán barrios como 2 de Agosto, Los Médanos, Bella Vista y Amanecer.

El miércoles 10, el operativo se trasladará a Lalor y La Cascada, mientras que el jueves 11 alcanzará a Puente 83 Sur, 3 Luces y Calle Ciega. Finalmente, el viernes 12 de junio, el recorrido cerrará en Ferri, contemplando los sectores Centro, Las Vías y Nuevo Ferri.

Desde el Municipio destacaron la importancia de que los vecinos estén atentos a las fechas asignadas a cada barrio, para facilitar la organización del operativo y garantizar una entrega ágil.