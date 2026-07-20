Segunda etapa del Plan Calor: qué barrios reciben leña esta semana

En Cipolletti continuarán con la entrega de leña a familias de barrios que no cuentan con el servicio de gas natural. Enterate el cronograma.

El Municipio de Cipolletti anunció el cronograma de entrega de leña del Plan Calor 2026.

El Plan Calor 2026 continúa su despliegue en Cipolletti con el inicio de una nueva semana de trabajo correspondiente a la segunda vuelta del operativo. Desde este lunes 20 de julio, el Municipio retoma la entrega de leña en distintos barrios, con el objetivo de reforzar la asistencia a familias que no cuentan con recursos para calefaccionarse durante el invierno.

El cronograma, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Humano, se ejecuta de lunes a viernes entre las 8 y las 18, con recorridos previamente definidos que permiten alcanzar a sectores estratégicos de la ciudad. Esta nueva etapa resulta clave para sostener la cobertura en medio de las bajas temperaturas.

La agenda de reparto prevista entre el 20 y el 24 de julio incluye un recorrido por barrios que ya fueron alcanzados en la primera etapa, pero que requieren una nueva provisión de leña para afrontar el tramo más frío del invierno .

El reparto de leña sen entrega a familias inscriptas en un padrón municipal.

El lunes 20 de julio, el operativo se concentrará en los barrios 2 de Agosto, Bella Vista y Amanecer. Estas zonas forman parte del sector norte de la ciudad y concentran una importante cantidad de familias incluidas en el padrón del programa.

Para el martes 21, la distribución continuará en Lalor y La Cascada, mientras que el miércoles 22 será el turno de Puente 83 Sur, 3 Luces y Calle Ciega, barrios donde el acceso a servicios básicos presenta limitaciones estructurales.

El jueves 23 de julio, las cuadrillas municipales se trasladarán a Ferri Centro, Las Vías A/B y Santa Marta. Finalmente, el viernes 24 el cronograma semanal concluirá en los barrios Michi Michi, 2 Esquinas, 4 Esquinas y 5 Esquinas.

Durante toda la semana, distintos barrios serán alcanzados con el reprto. Estefania Petrella

Un refuerzo necesario en pleno invierno

La segunda vuelta del Plan Calor responde a la necesidad de reforzar la asistencia en los hogares más vulnerables en el momento de mayor demanda de calefacción. Las bajas temperaturas registradas en la región incrementan el consumo de leña, lo que hace imprescindible una nueva entrega para sostener las condiciones de habitabilidad.

Desde el Municipio destacaron que este refuerzo permite evitar situaciones críticas en viviendas que dependen exclusivamente de la leña para calefaccionarse, ante la falta de acceso a la red de gas natural u otros sistemas.

El operativo implica un despliegue territorial sostenido, con equipos municipales que recorren los barrios para garantizar la entrega directa en cada vivienda incluida en el programa.

El Plan Calor 2026 en Cipolletti tiene previsto culminar con un total de 40 mil bolsas de leña entregadas.

Alcance del programa en toda la ciudad

Para este año, el Plan Calor contempla la distribución de 40.000 bolsas de leña, con el objetivo de llegar a unas 5.900 familias distribuidas en 55 barrios de Cipolletti. Se trata de una de las principales políticas sociales del invierno, orientada a mitigar el impacto de las bajas temperaturas.

La Secretaría de Desarrollo Humano informó que el criterio de distribución prioriza a hogares donde viven adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, así como familias monoparentales con menores a cargo y vecinos de bajos recursos.

Este enfoque permite focalizar la asistencia en quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad, optimizando los recursos disponibles en un contexto económico complejo.

El desarrollo de la segunda vuelta del Plan Calor se extenderá durante el mes de julio con nuevos cronogramas que serán informados progresivamente. La continuidad del operativo busca asegurar que todas las familias incluidas en el padrón reciban una nueva provisión de leña.