Plan Calor 2026: el Municipio inicia la segunda vuelta del reparto de leña en los barrios

El Municipio detalló qué días se hará el reparto de leña en los barrios que no tienen gas. El Plan Calor asiste a casi 6000 familias de Cipolletti.

El Plan Calor 2026 en Cipolletti ya tiene su cronograma para la próxima semana.

A partir del próximo lunes 6 de julio , el Municipio de Cipolletti pondrá en marcha la segunda vuelta del Plan Calor 2026 . Se trata de un programa social fundamental para la temporada invernal que contempla el reparto de leña a familias cipoleñas que no cuentan con los recursos económicos ni acceso a la red de gas para calefaccionarse.

Al igual que durante el desarrollo de la primera vuelta, que se desplegó con normalidad a lo largo de todo el mes de junio, la entrega de los leña la llevará a cabo de forma directa el personal de la secretaría de Desarrollo Humano . Las tareas operativas y el despliegue territorial están pautados para concretarse de lunes a viernes de 8 a 18 .

Las autoridades locales definieron el esquema logístico para los primeros días del operativo. El cronograma previsto para la distribución de los bolsones de leña durante la próxima semana se detalla de la siguiente manera:

El Plan Calor 2026 en Cipolletti ya tiene su cronograma para la próxima semana.

Lunes 6 de julio: Las entregas comenzarán en la zona de Balsa Las Perlas , cubriendo específicamente los sectores de Río Sol , Pte Santa Mónica , El Parque , Primeros Pobladores y Vista del Valle .

Martes 7 de julio: Se continuará trabajando en la periferia de Balsa Las Perlas , alcanzando los sectores denominados 33 hectáreas , La Ruca , Costa Esperanza y Nacidos y Criados .

Miércoles 8 de julio: Las cuadrillas del área de desarrollo se desplazarán para completar el abastecimiento en el sector de Isla Jordán.

Alcance del operativo y sectores prioritarios

Para el periodo correspondiente a este año, el programa contempla el reparto total de 40.000 bolsas de leña, un volumen de asistencia proyectado para ingresar a los hogares de unas 5.900 familias pertenecientes a 55 barrios de la ciudad.

Dada la magnitud de la demanda y el carácter asistencial del plan, desde la organización institucional cabe resaltar que se prioriza rigurosamente la entrega a aquellos hogares particulares donde viven adultos mayores, personas con discapacidad y/o enfermedades crónicas, madres/padres solos/as con menores a cargo y núcleos familiares registrados en situación de bajos recursos.