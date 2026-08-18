Vacunas, controles y deporte: el Hospital y el Municipio salen a los gimnasios para cuidar a los chicos

Bajo la consigna “Me muevo, crezco y me cuidan”, habrá actividades gratuitas, vacunación y charlas para niños y familias.

Durante las jornadas, el equipo del Hospital Pedro Moguillansky estará presente en los distintos centros deportivos municipales realizando controles de salud y actualización de esquemas de vacunación.

En el marco del Día del Niño , el Hospital Pedro Moguillansky y la Dirección General de Deportes de Cipolletti llevarán adelante una serie de actividades gratuitas orientadas a la promoción y prevención de la salud en distintos espacios deportivos de la ciudad.

Bajo el lema “Me muevo, crezco y me cuidan” , las propuestas se desarrollarán desde este martes 18 y hasta el viernes 21 de agosto , entre las 18 y las 21, con controles de salud, vacunación, charlas y actividades para toda la familia.

Durante las jornadas, el equipo del Hospital Pedro Moguillansky estará presente en los distintos centros deportivos municipales realizando controles de salud y actualización de esquemas de vacunación.

Además, profesionales brindarán charlas sobre la importancia de la salud física y mental y promoverán hábitos saludables desde la infancia.

La iniciativa está destinada principalmente a niños y niñas de entre 3 y 14 años que asisten a los espacios deportivos, aunque también podrán participar padres, madres y otros integrantes de las familias.

El cronograma completo

Las actividades se desarrollarán de 18 a 21 en los siguientes lugares:

Martes 18 de agosto: Estadio Municipal, Naciones Unidas 1700.

Jueves 20 de agosto: Complejo Deportivo Municipal, Saavedra 270.

Viernes 21 de agosto: Gimnasio Nº 2, San Martín casi Brentana.

Deporte, salud y prevención

Desde el Municipio destacaron que el objetivo de la propuesta es fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y la importancia del deporte para el bienestar integral de niños y adolescentes.

Al mismo tiempo, se busca revalorizar los controles médicos y la vacunación como herramientas fundamentales para el crecimiento saludable.

Para obtener más información, los vecinos pueden consultar el sitio oficial del Municipio de Cipolletti.

Día del Niño: Aluvión Estudiantil y el Comedor Ubuntu Ferri festejaron a lo lindo y con amplia concurrencia

Arrancó el calendario de festejos por el Día del Niño, gracias a la solidaridad y la generosidad de muchas personas que donaron y aportaron para que las celebraciones previstas puedan llevarse adelante. Entre las distintas actividades efectuadas, se contaron una realizada por la agrupación universitaria Aluvión Estudiantil en las 432 Viviendas y otra organizada por el Comedor Ubuntu Ferri.

El Día del Niño se cumplió este año el domingo 16 y en la jornada los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) que militan en Aluvión Estudiantil y participan de los Centros de Estudiantes de Ciencias de la Educación y Psicología y de Ciencias Médicas eligieron celebrar la fecha en el gimnasio de las 432 Viviendas.

En la actividad, ayudaron los padres de los niños y niñas y también vecinos que colaboraron con su tiempo y predisposición para hacer del festejo todo un logro de alegría y divertimiento. Fueron alrededor de 200 chicos y chicas los que se acercaron y pudieron disfrutar de los dulces, las golosinas, la repostería dulce, el chocolate caliente, los juegos lúdicos, los peloteros y la música y reírse con las personas vestidas con disfraces de payasos y otras caracterizaciones divertidas.

Los pibes y pibas pudieron deleitarse con la merienda que se les preparó con todo lo rico y necesario y, para más felicidad y maravilla, recibieron juguetes y "sorpresitas" con golosinas, como para que en sus casas pudieran completar la jornada con la dicha que merecen.

Ahora, Aluvión Estudiantil tiene programado continuar con los festejos el viernes 21 de agosto en el barrio Ferri, en el extremo noroeste de la ciudad, en tanto que cerrará las celebraciones de este año el domingo 30 en el barrio La Paz, en el extremo norte de calle Mengelle.