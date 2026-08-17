Se entregó otro sospechoso del crimen de Franco Morales en Allen: Ya son tres los detenidos

Es un joven de 20 años que se presentó en la policía con sus padres. Ahora faltaría atrapar a un cómplice. La fiscalía sostiene que lo mataron para robarle una moto.

Tres neuquinos quedaron detenidos por el homicidio de Franco Agustín Morales en Allen. Aún hay un prófugo. Se sospecha que lo mataron de un balazo para robarle una moto.

Un tercer sujeto que habría participado en el brutal homicidio de Franco Agustín Morales , de 24 años de edad, ocurrido el jueves pasado en Allen, se entregó voluntariamente en la Comisaría 6ta de la localidad rionegrina, donde quedó detenido.

Se trata de Brian Nicolás Domingo Fuentes Pérez , de 20 años y domiciliado en Neuquén, informó el sitio local AN Allen. Con él son tres los involucrados en cometer el violento crimen, que habría tenido como motivación el robo de una moto que la víctima había puesto a la venta. Los otros, que están imputados y quedaron en prisión preventiva, fueron identificados como Agustín Oscar Sassi , empleado en una distribuidora y Juan Pablo Alexis Alfi , de 25 años, y es pintor. Los dos también viven en la vecina provincia.

De acuerdo a lo precisado por el mismo medio, Fuentes Pérez se presentó en la sede policial acompañado por sus padres, y quedó detenido por disposición de la Fiscalía, por lo que la audiencia de formulación de cargos deberá realizarse en las próximas horas. Ahora quedaría solo un cómplice sospechado del hecho que sigue en libertad.

Emboscada y un balazo fatal

Según la investigación, Morales había puesto a la venta su moto en redes sociales, y fue contactado por un supuesto interesado en adquirirla. Consensuaron una reunión en el barrio el Progreso, que se llevaría a cabo a las 18 del jueves en la calle México al 30, barrio El Progreso. Sin embargo, se presume que era una emboscada. La hipótesis fiscal indica llegaron cuatro hombres en dos motos, y que uno de ellos iba armado con un revólver.

En la vereda del inmueble, los desconocidos increparon a Morales y le dispararon en el tórax para facilitar el robo, provocándole la muerte. Tras la agresión, los cuatro involucrados huyeron del lugar llevándose la motocicleta de la víctima y su teléfono celular marca Iphone.

Al otro día Sassi y Alfi se entregaron en la policía y quedaron imputados y en prisión preventiva por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar sus resultados "(criminis causa) en concurso real con "robo en lugar poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego".

Personal de la Comisaría 6ta de Allen lograron atrapar al vendedor de una herramienta que había sido robada. Policía Río Negro

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se destacan las pericias de Criminalística en la escena, el informe preliminar de autopsia que confirmó la causa de muerte y el análisis de cámaras de seguridad del sector que registraron a los sospechosos en el sector.

Además, la policía logró recuperar un teléfono celular marca Iphone que estaría vinculado a la causa; el dispositivo estaba sumergido en la zona de Puente 83 y fue hallado por rastreo satelital, una de las aplicaciones de seguridad que ofrece el dispositivo. En la audiencia de formulación de cargos la fiscalía informó que ambos sujetos carecen de antecedentes penales computables.

La defensa alegó falta de testigos

En tanto que el abogado particular Saúl Lucas Dumigual, que asiste a uno de los sospechosos, se opuso a la formulación de cargos argumentando que ningún testigo logró identificar ni ubicar a su asistido en el lugar.

Por su parte, la defensora particular del segundo imputado, María Emilia Villar, no objetó la acusación contra su representado. Ambos abogados coincidieron en rechazar la prisión preventiva y solicitaron la modalidad de arresto domiciliario.

Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot dio por formalizados los cargos y abrió la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Asimismo, ordenó un mes de prisión preventiva para los dos acusados al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación.