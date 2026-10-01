Enfocar llegó a más de 6.700 vecinos de Allen con salud visual gratuita

El programa provincial asistió a miles de rionegrinos en la localidad con revisiones oftalmológicas y entregas gratuitas de lentes.

El operativo del programa estatal Enfocar concluyó sus actividades en Allen tras brindar atención visual a más de 6.700 vecinos de la localidad. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Río Negro , busca facilitar el acceso a controles médicos y soluciones ópticas gratuitas en diferentes puntos de la provincia.

Durante las jornadas desarrolladas en la ciudad, se realizaron más de 3.500 controles oftalmológicos y se concretó la entrega de 3.200 anteojos . La convocatoria registró una demanda sostenida con un promedio de entre 250 y 300 turnos diarios .

El acto formal de cierre se llevó a cabo en el SUM de la Escuela Primaria 23 , con la participación del ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena ; el legislador Fabián Zgaib ; el delegado del organismo en el Alto Valle , Julián Pawli ; y el referente de la institución en Allen, Jonathan Almeyda .

Durante la actividad, el ministro Muena destacó que la política pública nació a partir de una decisión del gobernador Alberto Weretilneck para llevar atención a parajes, zonas rurales y ciudades. “El objetivo era intentar cambiarles la calidad de vida, sobre todo a aquellos sectores más necesitados”, remarcó el funcionario.

Asimismo, el titular de la cartera ponderó el despliegue de más de 35 personas que integran los equipos operativos en cada trabajo territorial. “La clave para que funcione fue la coordinación y el vínculo afectivo. Los voluntarios, delegados, representantes de instituciones y legisladores fueron fundamentales”, sostuvo al referirse a la articulación local.

En tanto, la subsecretaria de Políticas Sociales y titular del programa, Marcela Floridia, valoró la respuesta comunitaria durante el proceso de atención. “Superamos nuestras expectativas en cada entrega, la gente se va muy contenta y emocionada”, afirmó la funcionaria.

El cronograma del programa en Cinco Saltos

Tras finalizar su labor en la comuna allense, Enfocar alcanzó la cifra global de 15.000 anteojos entregados en todo Río Negro. La gestión sanitaria procura mantener de manera constante la presencia de estos dispositivos territoriales en las distintas regiones de la provincia.

El próximo despliegue del operativo tendrá lugar en Cinco Saltos, donde la atención se pondrá en marcha este viernes 2 y sábado 3 de octubre en las instalaciones de la Escuela 369. Las tareas continuarán el domingo 4 y lunes 5 de octubre en el edificio de la Escuela 288.

Posteriormente, el cronograma establecido contempla la atención el martes 6 y miércoles 7 de octubre en la Escuela 206, mientras que las jornadas finalizarán el jueves 8 y viernes 9 de octubre en la Escuela 63.