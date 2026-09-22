El operativo permitió secuestrar cocaína, dinero y celulares. En uno de los domicilios detectaron a una menor en extrema vulnerabilidad y detuvieron a un hombre.

Allanaron tres casas por drogas en el Alto Valle y descubrieron un caso de explotación sexual.

Una investigación que comenzó por la presunta venta y almacenamiento de drogas tuvo un giro inesperado durante una serie de allanamientos realizados en Allen .

Tras dos meses de tareas de vigilancia y trabajos de campo, la Policía de Río Negro identificó tres domicilios que estarían vinculados con una posible estructura de comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos permitieron secuestrar cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa . Sin embargo, en uno de los lugares allanados los investigadores detectaron una situación que derivó en una segunda investigación federal.

Tres allanamientos y varios elementos secuestrados

Los operativos fueron autorizados por el juez Federal y estuvieron a cargo de personal de Toxicomanía y Leyes Especiales de Allen, bajo la dirección de la Fiscalía Federal, Área de Casos Sencillos.

En los domicilios fueron identificados seis hombres mayores de edad y un menor, quienes quedaron vinculados a las actuaciones judiciales.

Además de la droga, los investigadores secuestraron dinero y distintos dispositivos y elementos que ahora serán analizados para determinar su posible relación con la actividad investigada.

La causa por la presunta comercialización de estupefacientes continuará bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá establecer las responsabilidades y el alcance de la organización investigada.

El hallazgo que cambió el rumbo del operativo

Durante uno de los procedimientos, los efectivos encontraron a una menor de edad en una situación de extrema vulnerabilidad y bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Ante esta situación se activó un protocolo de asistencia. Intervinieron personal de Toxicomanía, Gendarmería Nacional y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para retirar a la menor del lugar y garantizar su resguardo.

El hallazgo llevó a la apertura de una segunda línea de investigación, también en el ámbito de la Justicia Federal.

Detuvieron a un hombre por otra causa

A partir de lo ocurrido, tomó intervención la Fiscalía Federal, Área de Atención Inicial, que dispuso la detención de un hombre mayor de edad.

El sospechoso quedó involucrado en una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual.

La investigación deberá determinar qué ocurrió, las responsabilidades correspondientes y si existen otras personas vinculadas con el hecho.

Un operativo con varias fuerzas

El procedimiento contó con la participación de distintas unidades policiales y organismos especializados.

Intervinieron efectivos de Toxicomanía y Leyes Especiales de Allen y Roca, COER de Regina y Roca, CIEB Allen, Sección Canes de Allen y Comisaría 33°, además de Gendarmería y organismos nacionales.

Las dos líneas de investigación —la vinculada con la presunta comercialización de drogas y la iniciada por trata de personas— quedaron ahora a disposición de la Justicia Federal.