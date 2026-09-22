La persecución comenzó en Chacramonte y terminó en el sector de Buenos Aires Chico. Los efectivos verificaron los datos del rodado y encontraron un pedido de secuestro.

Escapó en una moto al ver a la Policía y terminó detenido: descubrieron algo clave en el Alto Valle.

Una persecución policial se inició este lunes en la zona de Chacramonte, en General Roca , cuando efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) intentaron identificar a un motociclista que circulaba en actitud sospechosa.

Lejos de detenerse, el conductor aceleró y comenzó a escapar. El seguimiento se extendió por distintas calles de la ciudad hasta que finalmente los policías lograron interceptarlo.

Según informaron fuentes policiales, el motociclista tomó por Humberto Canales y continuó su fuga hacia el sector del barrio Buenos Aires Chico .

El operativo llegó a su fin sobre calle Ceballos, frente a la Chacra 22, donde los efectivos consiguieron detener la marcha de la moto y reducir al conductor.

Pero la situación tomó otro giro cuando los policías comenzaron a verificar la información del vehículo.

La moto tenía un pedido de secuestro

La motocicleta era una Benelli TRK 502. Al consultar sus datos identificatorios, los efectivos constataron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en junio.

El requerimiento había sido solicitado por la Comisaría 3° de General Roca el pasado 5 de junio.

Ante este descubrimiento, la moto fue secuestrada y trasladada al Destacamento 177°, mientras que el conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Qué resolvió la Fiscalía

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de un legajo por los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Además, ordenó que se incorporaran fotografías de la motocicleta y que, una vez localizado su propietario, se realizara el reconocimiento correspondiente.

El objetivo será avanzar posteriormente con la entrega del vehículo en carácter de depositario judicial, siempre que se presente la documentación requerida.

Así, un procedimiento que comenzó con la sospecha sobre una motocicleta terminó revelando que el rodado era buscado por una causa de robo.

Peligrosa persecución en la Ruta 22: escapó de la Policía y un disparo frenó la huida

Una peligrosa secuencia se registró durante la mañana del domingo sobre la Ruta Nacional 22, luego de que un automovilista alertara al 911 por un vehículo que avanzaba en zigzag desde Cipolletti hacia el este.

La denuncia puso en marcha un operativo del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen, que rápidamente comenzó a buscar un Ford Focus rojo. También se dio aviso a la Subcomisaría 54° de Guerrico porque el vehículo se acercaba a esa jurisdicción.

El procedimiento tomó otro rumbo cuando los efectivos localizaron el automóvil e intentaron detenerlo.

Según la información policial, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y aceleró para escapar, por lo que los uniformados iniciaron una persecución.

La fuga continuó durante varios metros y, ante la negativa del conductor a detenerse, uno de los policías efectuó un disparo que puso fin a la huida.

Finalmente, los efectivos lograron detener la marcha del vehículo y comenzaron a identificar a sus ocupantes.

En el Ford Focus viajaban cuatro hombres oriundos de Villa Regina. Al conductor le realizaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre.