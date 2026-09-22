El drama de una docente jubilada de Cipolletti que cayó en una estafa por WhatsApp y perdió $ 9 millones

Los engaños con los cuáles los delincuenten lograron su confianza y jugaron con su desesperación. La tristeza de la señora, que realizó 8 transferencias consecutivas.

El drama de la vecina cipoleña que fue víctima de una estafa. Foto ilustrativa.

Una docente jubilada de 57 años con residencia en Cipolletti fue víctima de un sofisticado fraude virtual a través de la aplicación WhatsApp. La mujer concretó un total de ocho transferencias tras ser inducida al error, alcanzando un perjuicio económico que supera los 9 millones de pesos . La denuncia de estafa fue radicada en la Comisaría Cuarta.

El episodio delictivo se desencadenó cuando la víctima comenzó a recibir mensajes desde un número telefónico desconocido. Del otro lado de la pantalla, el delincuente se hizo pasar por su hijo y argumentó haber adquirido un celular nuevo. Bajo esa premisa, le aseguró por Whatsapp que no lograba acceder a sus aplicaciones y cuentas bancarias, por lo que requería ayuda de manera urgente para saldar diversos compromisos financieros.

Con el objetivo de infundir confianza y evitar que la mujer confirmara la veracidad del mensaje mediante una llamada o verificación directa, el estafador mantuvo una presión constante . Ante la urgencia planteada, la jubilada realizó ocho transferencias seguidas mediante tarjetas de crédito , la plataforma Mercado Pago y su caja de ahorro previsional en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

La estafa consite en eviar mensajes falsos que simulan ser beneficios de compañías telefónicas y ofrecen supuestos canjes.

Investigación por estafa

Los fondos girados, que sumaron un total exacto de $9.007.307,82, finalizaron depositados en una cuenta del Banco Galicia registrada a nombre de una tercera persona. Una vez que la víctima advirtió que todo se trataba de un engaño, acudió inmediatamente a la sede policial para formalizar la presentación.

A partir de la denuncia, se abrieron las correspondientes actuaciones judiciales con el propósito de identificar al usuario de la línea telefónica utilizada y certificar la titularidad de la cuenta receptora del dinero. La justicia busca rastrear la ruta de los fondos y dar con los responsables de la maniobra fraudulenta.

Advierten sobre posibles estafas en Neuquén

El Gobierno de Neuquén y la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) emitieron una advertencia ante la circulación de ofrecimientos y supuestas ventas de terrenos ubicados dentro del territorio administrado por el organismo. Remarcaron que estas tierras no pueden venderse, cederse ni transferirse entre particulares.

Desde la Provincia explicaron que la CIP es la titular de las tierras comprendidas dentro de su patrimonio y que cualquier venta realizada por un particular es completamente ilegal.