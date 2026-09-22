Una oportunidad para aprender y trabajar: lanzan nuevos cursos gratuitos en Cipolletti

Destinado a cipoleños de 18 a 60 años, el curso de formación está orientado a una rápida salida laboral. De qué se trata y cómo inscribirse.

El Municipio habilitó un nuevo curso de formación gratuita para vecinos de 18 a 60 años.

Una nueva oportunidad de formación gratuita estará disponible en Cipolletti para quienes busquen incorporar conocimientos prácticos, mejorar sus posibilidades de inserción laboral o comenzar un emprendimiento propio. La propuesta estará destinada a vecinos de entre 18 y 60 años.

La Dirección de Capacitación y Empleo abrirá las inscripciones para dos nuevos cursos gratuitos de Tapicería para el Hogar , que se desarrollarán en el Distrito Vecinal Noreste y el barrio Anai Mapu. Los cupos serán limitados y habrá que anotarse presencialmente.

La iniciativa apunta a brindar herramientas técnicas vinculadas con la tapicería, la costura, la recuperación de muebles y la ambientación del hogar. Además, busca que los participantes puedan transformar los conocimientos adquiridos en una alternativa concreta de generación de ingresos .

Para participar será necesario tener entre 18 y 60 años y acreditar domicilio en Cipolletti. La capacitación estará a cargo de Ingrid Joanna Muñoz y tendrá una duración aproximada de dos meses y medio en ambas sedes.

Cuándo serán las inscripciones para los cursos

La primera alternativa funcionará en el Centro de Promoción Comunitaria del Distrito Vecinal Noreste, ubicado en Domingo Savio y Las Jarillas. La inscripción presencial se realizará el lunes 28 de septiembre, entre las 11 y las 12.

En esta sede, las clases comenzarán el lunes 5 de octubre y se desarrollarán todos los lunes, de 9 a 12. El programa tendrá una duración de dos meses y medio, durante los cuales se abordarán diferentes técnicas y proyectos.

La segunda posibilidad será en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio Anai Mapu, ubicado en Pastor Bowdler y Chimpay. En este caso, los interesados deberán acercarse para anotarse el martes 29 de septiembre, de 11 a 12.

Las clases en Anai Mapu comenzarán el martes 6 de octubre y se dictarán semanalmente, de 15 a 18. También tendrán una duración de dos meses y medio y compartirán el objetivo de ofrecer herramientas aplicables al ámbito laboral.

Desde el área municipal destacaron que la propuesta busca fomentar la autonomía económica, la creatividad aplicada al trabajo artesanal y la capacitación continua. Estos conocimientos pueden utilizarse tanto para buscar una salida laboral como para desarrollar un emprendimiento independiente.

Estefania Petrella

Qué aprenderán los participantes

El programa comenzará con conocimientos vinculados a los materiales y la preparación de estructuras. Los participantes aprenderán a reconocer herramientas básicas de tapicería y costura, además de incorporar técnicas de lijado manual y preparación de superficies de madera.

También habrá contenidos relacionados con pintura y barnizado. Se enseñará la aplicación de diferentes productos, entre ellos pintura a la tiza, acrílicos y sintéticos, además de acabados destinados a proteger y renovar las estructuras, como barnices y lacas.

Otra parte de la capacitación estará orientada al manejo de la máquina de coser y a la toma correcta de medidas. La intención será que los asistentes puedan adquirir confianza y avanzar progresivamente hacia trabajos de mayor complejidad.

Entre los proyectos previstos aparece la confección de almohadones decorativos, bolsos playeros y materos. Para estos trabajos se abordará el uso de telas resistentes, colocación de manijas, costuras reforzadas y técnicas para diseñar y armar diferentes productos.

Fundas, reposeras y cortinas

La capacitación también incluirá técnicas de medición y adaptación de telas destinadas a vestir y proteger mobiliario. Uno de los contenidos será la elaboración de fundas para sillas, desde la toma de moldes hasta el corte y la confección.

Los participantes aprenderán además a realizar fundas para futones, incluyendo el cálculo de la cantidad de tela necesaria y distintos sistemas de agarre. Entre las alternativas previstas aparecen botones, lazos y cierres para adaptar cada trabajo al mobiliario.

Otro de los conocimientos estará relacionado con la reparación de reposeras. En ese módulo se enseñará el cambio de lonas deterioradas, la colocación de ojalillos, la realización de costuras de alta resistencia y las técnicas necesarias para lograr un tensado adecuado.

Finalmente, habrá un apartado destinado a ambientación y cortinados. Los asistentes podrán aprender a calcular los metros de tela necesarios según las dimensiones de cada ventana, realizar dobladillos rectos y trabajar con distintos sistemas de colocación y colgado.

Cómo realizar consultas

Quienes necesiten ampliar la información podrán comunicarse de lunes a viernes, entre las 8 y las 13, mediante WhatsApp a los números 299-5789466 y 299-6832546, habilitados para responder consultas relacionadas con las capacitaciones.

También podrán dirigirse personalmente a la Dirección de Capacitación y Empleo, ubicada en el edificio municipal de Yrigoyen 379, octavo piso. Otra alternativa será realizar consultas mediante el correo electrónico [email protected].