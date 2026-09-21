Las Perlas: construyen y pintan bancos y mesas para la plazoleta de la vieja balsa La Gallega

El vecino Luis Otárola, de Las Perlas, está fabricando y pintando bancos y mesas que colocará, una vez concluida esta labor, en la plazoleta de la vieja balsa.

En Las Perlas, vecinos como Luis Otárola se las arreglan para destinar horas de esfuerzo desinteresado en beneficio de su comunidad. Ya pintó la balsa La Gallega. Ahora, fabrica y pinta bancos y mesas para la plazoleta donde está la embarcación.

El vecino Luis Otárola, de Las Perlas, prosigue incansable en sus propósitos de mejorar y hermosear el espacio público , a través de su esfuerzo personal y la colaboración de otros pobladores. En la actualidad, está dedicado a construir y pintar bancos y mesas para la plazoleta donde está instalada la vieja balsa La Gallega tras ser sacada de servicio.

Meses atrás, Otárola consiguió un gran logro al refaccionar y pintar la balsa , que se encontraba en un estado de franco abandono, oxidándose y deteriorándose en una forma tremenda, con su superficie plagada, además, de grafitis y restos de residuos. En su entorno, la arena, los yuyos y microbasurales afeaban todavía más el paisaje.

Una vez concluida esa labor, que incluyó la colocación de una placa-cartel con los nombres de los 13 balseros que manejaron la balsa en los muchos años en que funcionó, no aflojó y se empeñó en recuperar y remozar la plaza Jaime Fuentes , contigua a la plazoleta.

La plaza Jaime Fuentes fue bautizada así en recuerdo de un poblador asesinado años atrás, víctima de un asalto. El descuido y la intemperie fueron haciendo estragos en los juegos infantiles y los bancos de ese espacio público, por lo que Otárola tuvo que esforzarse para refaccionarlos y pintarlos.

El empeñoso y entusiasta vecino Luis Otárola, de Las Perlas, refaccionó y pintó hace ya unos meses la vieja balsa La Gallega. Ahora, está fabricando y dando una mano de pintura a bancos y mesas para instalarlos alrededor de la embarcación.

Pero la vocación comunitaria del vecino no quedó allí. Con ayuda, como siempre, de vecinos que le donan pintura y materiales, se ha puesto a trabajar en la construcción y pintado de los bancos y las mesas de la plazoleta de la balsa, tarea que lo tiene muy ocupado en la actualidad.

Para el lugar, también tiene previsto conseguir y pintar unos pequeños postes para colocarlos, como una suerte de estacas camperas, alrededor de la balsa, con el objetivo de hacer resaltar la embarcación y enmarcarla como un símbolo permanente de la comunidad, monumento y símbolo al que hay que cuidar y no dañar. Y tampoco permitir que vuelva a lucir en estado de abandono.

Otárola, un vecino emprendedor

Todos los trabajos los ha emprendido Otárola en forma personal, solo, pero con el aporte generoso y solidario de otros vecinos, que lo han ayudado a disponer de la pintura y otros implementos necesarios para las labores que ha desarrollado. Su actividad ha contado con la autorización del Municipio.

En diálogo con LMCipolletti, el poblador manifestó que siempre ha sentido la necesidad de emprender acciones que beneficien a su pueblo, el de los perlenses. Y en su filosofía tiene bien en claro que, cuando persisten antiguas carencias y dificultades o cuando surgen otras, no se debe esperar a que la solución venga mágicamente de afuera, de alguna parte. Hay que tratar de superar los inconvenientes por el empeño propio, el de cada uno, en un esfuerzo personal que siempre hay que estar dispuesto a realizar.

Horas de labor y dedicación

Por tal motivo, Otárola, que tiene un comercio y una página en facebook con muchos seguidores y que es muy visitada, se las arregla para, cuando el trabajo con que se gana el sustento se lo permite, destinar algunas horas a las tareas de hermoseamiento y mejora del espacio público en que ha elegido desplegar su voluntad de hacer y su entusiasmo.

Ya están listos los primeros bancos que el vecino Luis Otárola colocará en la plazoleta de la antigua balsa La Gallega. El poblador quiere seguir ayudando a embellecer su comunidad.

Tiene en mente otras acciones más para realizar. Entre ellas, invitar a todos los ex balseros para brindarles un homenaje en donde se encuentra la embarcación. Será, seguramente, cuando se concrete, un acontecimiento muy emotivo y afectuoso, grato para todos, para el conjunto de la comunidad perlense. El emprendedor vecino quiere, sobre todo, que los viejos balseros cuenten sus experiencias y anécdotas para que permanezcan en el recuerdo de su pueblo.

Que sea Las Perlas un lindo lugar

"Yo lo que quiero, viste, es que Las Perlas, que es el lugar donde yo vivo, sea un lugar lindo. Y que cuando venga la gente diga: 'Está hermoso'. Por eso, hay que ponerse metas y propósitos y cumplirlos. Eso es lo importante", enfatizó, con confianza en sí mismo y optimismo por el futuro.

En su opinión, el abandono histórico en que se ha desarrollado Las Perlas por parte de los poderes públicos no debe ser obstáculo para que la superación, que está en manos de su gente, se imponga por sobre el olvido.