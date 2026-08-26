Recibieron en Las Perlas un nuevo cargamento de leña enviado por Provincia y el reparto se hace este miércoles

Llegó este martes a Las Perlas una segunda camionada de leña enviada por el gobierno provincial. El reparto se hará este miércoles, en la Delegación Municipal.

Se recibió este martes en Las Perlas un segundo cargamento de leña enviado por el gobierno provincial para las familias más necesitadas de la comunidad. El envío llegó por la mañana, a una semana de recibirse el primer envío. De inmediato, personal de la Delegación Municipal descargó la leña y la protegió de la lluvia con nylons.

La provisión de Provincia llega en un momento clave, por el mal tiempo reinante, frío y húmedo, y por no disponerse ya de la leña del Plan Calor del Municipio cipoleño. Además, a diferencia de temporadas pasadas, este año se establecieron solo dos vueltas de reparto para el programa de la comuna, con lo que el complemento provincial ha venido muy bien.

La distribución del nuevo suministro de leña se llevará a cabo a las 7.30, en el área de Servicios Públicos de la Delegación Municipal de Las Perlas , en un operativo de trabajo que será similar al implementado la semana pasada, esto es, privilegiándose a las familias más humildes y urgidas de contar con el combustible vegetal para poder calefaccionarse e, incluso, para cocinar alimentos.

La camionada de leña enviada por la Provincia fue descargada en la sede de la Delegación Municipal de Las Perlas.

La entrega efectuada la semana pasada beneficio a 134 grupos familiares, un número apreciable, muy significativo en la comunidad. Las prioridades han sido las familias empobrecidas que tienen una o más personas discapacitadas, familias de madres solas con varios hijos, hogares habitados por adultos mayores con ingresos mínimos o sin ingresos fijos, familias numerosas en que los progenitores están desocupados y sin ingresos, salvo los provenientes de esporádicas changas, habitualmente mal pagas.

Con los mismos parámetros y sobre la base de la experiencia anterior, se estima que la camionada enviada por la Provincia satisfará los requerimientos de un número de familias aproximado, más/menos, al que se alcanzó la primera vez.

La comunidad de Las Perlas, con una población de más de 20.000 personas, no dispone de red de gas domiciliaria y para sus necesidades de calefacción, cocción de alimentos y aseo personal y doméstico con agua caliente depende de las garrafas de gas licuado, del suministro eléctrico y de la leña que venden particulares del lugar o de la vecina ciudad de Neuquén.

Leña para la subsistencia

Tanto la garrafa de gas como la electricidad y la leña son consumos caros y solamente en los hogares donde hay ingresos medios y altos bien sólidos se dispone de los montos necesarios para enfrentar sin dificultades los rigores del invierno. Y hasta ahí nomás, porque los gastos se vuelven onerosos y no se puede despilfarrar. En los hogares más humildes, de ingresos bajos, muy bajos o esporádicos, la temporada invernal puede volverse un drama muy complicado de sobrellevar. Al límite de lo soportable y de la subsistencia.

Bienvenida y agradecimiento

Por eso, aportes como los de Provincia resultan muy bienvenidos y merecen el agradecimiento de la comunidad. A pesar de que las entregas sean limitadas y no alcancen para todos los que lo demandan, no dejar de ser un ayuda en un contexto económico y social muy complejo para muchos habitantes. Si hubiera un tercer envío provincial antes de que concluya el invierno, sería muy de agradecer por los perlenses.