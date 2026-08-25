La Policía intervino tras una denuncia por agresiones y amenazas. Tres adolescentes fueron demorados por personal de la Comisaría Cuarta.

Noche de terror en Cipolletti: una mujer pidió ayuda desesperada y la Policía descubrió algo preocupante.

Una noche de violencia terminó con un importante despliegue policial en Cipolletti , luego de que una mujer denunciara que tres adolescentes la estaban agrediendo junto a su hijo menor de edad y que, además, los habían amenazado con un arma de fuego.

El episodio ocurrió este lunes por la noche y motivó una rápida intervención de efectivos de la Comisaría 4° , que al llegar al lugar encontraron a tres adolescentes de entre 14 y 15 años.

La mujer se comunicó con el Centro Inteligente de Seguridad para solicitar presencia policial. Según relató, los jóvenes la estaban agrediendo físicamente a ella y a su hijo y los habían amenazado con un arma.

Los efectivos se dirigieron hasta calle Perito Moreno, donde identificaron a los tres adolescentes.

Durante las primeras diligencias realizadas en el lugar, los policías encontraron varios elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Una réplica de arma y varias vainas secuestradas

Dentro de una riñonera hallaron una réplica de arma de fuego. Además, secuestraron siete vainas servidas calibre 9 milímetros y una vaina servida de escopeta.

Ante el hallazgo, se convocó al Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes realizaron las tareas correspondientes y procedieron al secuestro de los elementos para su posterior análisis.

La presencia de una réplica de arma en el contexto de las amenazas denunciadas fue uno de los puntos centrales del procedimiento.

Intervino el organismo de protección de menores

Los tres adolescentes fueron trasladados a la Comisaría 4°, donde se dio intervención al Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SENAF), tal como establece el procedimiento para este tipo de situaciones.

Luego de ser sometidos a una revisión médica, los jóvenes fueron entregados a sus progenitores, mientras continúa el abordaje correspondiente del caso.

La intervención policial permitió contener la situación de violencia denunciada y preservar elementos que podrían resultar de interés para la investigación.