El vehículo circulaba por la Ruta 22 cuando los policías detectaron irregularidades en su documentación.

Lo frenaron en la Ruta 22 y una irregularidad terminó destapando algo mucho más grande. (Foto: archivo)

Un control policial de rutina en Cipolletti terminó con el secuestro de un vehículo que presentaba múltiples irregularidades en sus elementos identificatorios. Tras las averiguaciones realizadas por los efectivos, surgió una sospecha todavía más grave: se trataría de un “auto gemelo” .

El procedimiento se realizó este lunes sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura del kilómetro 1216,5 , donde personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti detuvo la marcha del automóvil para realizar una inspección.

Durante el control, el conductor presentó una cédula de identificación vehicular que sería apócrifa . Pero no fue la única irregularidad detectada por los policías.

Los efectivos también encontraron anomalías en distintos elementos de identificación física del vehículo, por lo que decidieron profundizar las consultas.

La situación tomó otro giro cuando observaron una oblea de RTO asociada a un dominio diferente al que tenía colocado el automóvil.

La pista llevó hasta un vehículo robado

Al consultar los datos de esa identificación, los policías descubrieron que el dominio correspondía a otro vehículo que tenía un pedido de secuestro vigente por robo.

La solicitud había sido realizada por la Policía Federal Argentina y el caso era investigado por la Justicia de Morón.

Con esos elementos, los investigadores determinaron que el automóvil controlado en Cipolletti podría ser un “auto gemelo”, una modalidad en la que un vehículo utiliza identificaciones correspondientes a otro rodado para ocultar su verdadera identidad.

Secuestraron el auto y notificaron al conductor

Ante la situación, tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso iniciar un legajo preliminar por el delito de encubrimiento.

Además, el conductor fue notificado en carácter de imputado y se ordenó el secuestro del vehículo.

También quedaron bajo resguardo policial la llave de ignición y toda la documentación que había presentado durante el control.

El caso continuará ahora bajo investigación para determinar el origen del vehículo y establecer cómo llegó a circular con identificaciones correspondientes a otro rodado.