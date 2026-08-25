Entró por la fuerza a la casa de su expareja en Fernández Oro y atacó a la prima

El hombre irrumpió en la vivienda, discutió con su expareja y agredió a una familiar de la mujer, que sufrió una herida en el rostro.

Un violento episodio ocurrió en Fernández Oro , donde un hombre ingresó por la fuerza a la vivienda de su expareja y, durante una discusión, agredió físicamente a la prima de la mujer .

El hecho ocurrió el pasado 8 de julio, alrededor de las 19:30 , y terminó con la intervención de la Justicia y una serie de restricciones para proteger a la víctima . Además de la formulación de cargo llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal adjunta Laura Olea, el hombre irrumpió violentamente en el domicilio y comenzó a discutir con su expareja.

En medio de la situación, atacó físicamente a la prima de la mujer, provocándole una herida cortante leve en el rostro. Luego del episodio, el agresor escapó del lugar a bordo de un automóvil.

La Fiscalía encuadró el hecho como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, en calidad de autor.

La Justicia le impuso una fuerte restricción

Para proteger a la víctima mientras avanza la investigación, la Fiscalía solicitó medidas de protección que no fueron objetadas por el defensor particular del acusado, Mario Sebastián Nolivo.

El Ministerio Público Fiscal investiga el ataque sufrido por la mujer en el Barrio Obrero. Estefania Petrella

La jueza de Garantías Sonia Martín dispuso que el hombre no pueda acercarse a menos de 200 metros de la víctima ni contactarla por ningún medio.

La medida tendrá vigencia durante el proceso de investigación penal preparatoria, que fue fijado por un plazo de cuatro meses.

Condenaron a un policía por el violento asalto a un matrimonio mayor de Cipolletti

Otro caso resonante en la región se dio esta semana en el Alto Valle, cuando un tribunal de Cipolletti condenó a un policía de Río Negro a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva por violento asalto a mano armada cometido contra un matrimonio de adultos mayores en una vivienda de la calle Brentana casi Alem, en el que participó una banda de delincuentes integrada por otros policías.

La sentencia se dictó tras un juicio abreviado y quedó firme el mismo día por la renuncia de las partes a los plazos de impugnación. El tribunal estuvo integrado por Marcelo Gómez, Florencia Caruso y Guillermo Merlo. Fiscalía, querella y defensa acordaron la calificación legal, la responsabilidad penal y la pena que luego analizó el cuerpo judicial.

Los jueces declararon responsable a Matías Ezequiel Llamonao, con jerarquía de Oficial Inspector y domiciliado en General Roca, como coautor del delito de "robo agravado por el uso de arma impropia, cometido en poblado y en banda, por su condición de integrante de la fuerza policial" y por causar lesiones gravísimas.

El acusado aceptó los hechos atribuidos, su participación, la responsabilidad penal, la calificación jurídica y la pena acordada.