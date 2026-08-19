Fiesta electrónica bajo la lupa: secuestraron cocaína, metanfetamina y otras drogas por más de $1 millón

Un operativo en los accesos a una fiesta electrónica en Fernández Oro terminó con drogas secuestradas y casi una decena de personas vinculadas a una causa judicial.

Un operativo en los accesos a una fiesta electrónica en Fernández Oro terminó con drogas secuestradas y casi una decena de personas vinculadas a una causa judicial.

Un operativo antidrogas desplegado durante una multitudinaria fiesta electrónica en Fernández Oro terminó con el secuestro de cocaína, anfetamina, metanfetamina, marihuana y distintas pastillas. El valor de las sustancias incautadas supera el millón de pesos , según la estimación incorporada al informe policial.

El procedimiento se realizó en los accesos al evento, donde se montaron controles preventivos para detectar el ingreso de sustancias ilícitas . La fiesta reunía a miles de jóvenes .

El dispositivo estuvo a cargo de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti , con la participación de efectivos de la Comisaría 26° .

Qué encontraron durante el operativo

Durante las requisas fueron detectadas distintas sustancias sintéticas, entre ellas anfetamina, cocaína y metanfetamina, además de marihuana y varias pastillas.

Estas últimas serán sometidas a los análisis correspondientes para determinar con precisión su composición química.

La diversidad de sustancias encontradas fue uno de los principales resultados del procedimiento preventivo realizado durante el evento.

Casi una decena de personas quedó vinculada a la causa

A partir del operativo se iniciaron actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley 23.737, relacionada con la tenencia y comercialización de estupefacientes.

Cerca de una decena de personas quedaron vinculadas a la investigación, que quedó en manos del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de General Roca, a cargo del fiscal Matías Zanona.

Un operativo para anticiparse al delito

Desde la Policía de Río Negro señalaron que este tipo de controles forman parte de una estrategia de prevención que articula el trabajo de las unidades especializadas con la Dirección de Toxicomanía y Leyes Especiales, el SENAC y el Ministerio Público Fiscal del fuero Federal.

El objetivo es reforzar la presencia preventiva en espacios de alta concurrencia y detectar de manera temprana el ingreso y la circulación de sustancias ilícitas.

En este marco, Río Negro Seguridad Inteligente apunta a profundizar un modelo basado en la coordinación entre distintas áreas, el trabajo especializado y el intercambio de información para anticiparse a situaciones vinculadas al delito durante eventos masivos.