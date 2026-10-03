Una alerta del 911 puso a la Policía tras un auto buscado por la Justicia en Cipolletti

Una cámara detectó una patente que encendió las alarmas y desató un rápido despliegue policial. El vehículo fue localizado minutos después y la intervención terminó con una medida judicial.

Un nuevo alerta generado por el sistema de cámaras lectoras de patentes permitió detectar en Cipolletti un vehículo que registraba un pedido de secuestro vigente . La intervención derivó en un operativo policial que terminó con el rodado interceptado.

El procedimiento comenzó a partir de la activación automática de uno de los dispositivos instalados para identificar patentes. La señal fue recibida por el sistema de emergencias y rápidamente comunicada a los efectivos.

Según la información oficial, el episodio ocurrió alrededor de las 18:50 del jueves, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial tomó conocimiento, a través del CRE 911, sobre la detección de un vehículo que era requerido por la Justicia .

La cámara LPR había identificado al rodado mientras circulaba por la Ruta Nacional 22, en el sector correspondiente a la variante del Tercer Puente. Al consultar los registros, surgió que existía un pedido de secuestro solicitado por el Juzgado Nº 1.

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Un operativo para encontrar el vehículo en Cipolletti

Una vez recibida la alerta, los efectivos comenzaron un operativo para ubicar el vehículo antes de que pudiera abandonar la zona. Para ello, se utilizaron los datos aportados por el sistema de cámaras y la información sobre su desplazamiento.

Finalmente, el rodado fue localizado e interceptado en inmediaciones de las calles Mariano Moreno y Rivadavia. Allí intervino el personal policial y se realizaron las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a la orden judicial que pesaba sobre el automóvil.

Luego del procedimiento, el vehículo fue trasladado hasta la Unidad Especial, donde quedó resguardado y a disposición del juzgado interviniente. Las actuaciones continuaron bajo las directivas de la autoridad judicial que había solicitado originalmente su secuestro.

Allanamiento en otra investigación judicial

En paralelo al procedimiento desarrollado tras la detección del vehículo, efectivos de la Comisaría 4° de Cipolletti participaron durante el jueves de otro operativo, aunque en este caso vinculado con una investigación judicial diferente que permanece en curso.

Personal de esa unidad policial concretó un allanamiento en una vivienda de la ciudad por disposición de la Justicia. La diligencia se llevó adelante en el domicilio de una persona que se encuentra imputada dentro de la causa investigada.

Durante la intervención, los efectivos realizaron las tareas ordenadas y lograron secuestrar un teléfono celular. El dispositivo quedó incorporado a las actuaciones y ahora podrá ser analizado dentro de la investigación, según las medidas que determine la autoridad judicial interviniente.

El operativo concluyó luego de completar el procedimiento dispuesto para la vivienda. Posteriormente, el personal policial confeccionó las actas correspondientes y dio cumplimiento a las medidas de rigor establecidas para este tipo de intervenciones ordenadas judicialmente.

Desde la Policía no se brindaron mayores precisiones sobre el delito investigado ni sobre el contenido que podría encontrarse en el teléfono secuestrado. Tampoco se informaron nuevas medidas derivadas del procedimiento realizado en el domicilio cipoleño.