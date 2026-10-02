Dolor en el Alto Valle por la muerte de crack del fútbol y personaje querido por los trabajadores de la fruta

La región despide con dolor a un exquisito mediocampista que se hizo querer dentro y fuera de la cancha. El dolor de los laburantes de la fruta a los que "defendiste a capa y espada".

Se fue un tipo muy querido tanto en el deporte como en el ambiente de la fruta.

El que no lo conocía del fútbol, lo tenía visto "de la fruta" . Es que fueron los ámbitos donde se hizo un nombre y se ganó la estima de todos José Ramón Giles . General Roca y todo el Alto Valle al hombre de 64 años que falleció en las últimas horas. Su partida, luego de transitar una dura enfermedad , provocó hondo pesar y múltiples muestras de dolor y afecto tanto en el ámbito deportivo como en el sector gremial de la frutícola.

Durante su juventud, Giles se destacó en las canchas regionales y nacionales defendiendo la camiseta "naranja" del Club Deportivo Roca . Quienes lo vieron jugar lo recuerdan como un mediocampista de "buen pie" , protagonista de trascendentales campañas para la institución.

Entre sus hitos deportivos más recordados se encuentra el histórico gol que convirtió en marzo de 1987 frente a Huracán de Comodoro Rivadavia en el marco del Torneo del Interior, así como su participación clave en la serie definitoria ante Argentino Oeste de San Nicolás durante ese mismo año. Desde el club destacaron especialmente la sencillez, el perfil bajo y el trabajo silencioso que siempre lo caracterizaron fuera del campo de juego.

Su compromiso con los trabajadores de la fruta

Más allá de su exitoso paso por el fútbol, la figura de Giles cobró un fuerte reconocimiento social a través de su labor sindical. Durante décadas, desempeñó un rol clave como dirigente de la seccional Roca del Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén (Soefryn).

En esa función, se convirtió en una voz inconfundible y activa en la defensa de los derechos laborales, participando de numerosas negociaciones salariales y conflictos en los galpones de empaque de la región. "Nos defendiste a capa y espada", fue un mensaje de despedida en redes que resume su tarea.

Su cercanía con los trabajadores perduró en el tiempo, quedando reflejada también en el acompañamiento constante que brindó al Centro de Jubilados de la Fruta, entidad que este jueves expresó su agradecimiento público por su valiosa colaboración.

Con su fallecimiento, General Roca despide a un vecino entrañable, recordado tanto por su talento con la pelota como por su incansable labor social y gremial junto a la familia frutícola.