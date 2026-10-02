La Provincia trabaja en la provisión de medicamentos para los centros de salud de cara al próximo año.

Salud y PROFARSE trabajan en la provisión de medicamentos para 2027.

El Ministerio de Salud de Río Negro y el laboratorio provincial de medicamentos Profarse trabajan en la planificación de la provisión de medicamentos para 2027 , con el objetivo de definir estrategias de adquisición y coordinar las distintas áreas involucradas en el abastecimiento del sistema público de salud . La planificación contempla la cobertura de 36 hospitales y más de 190 centros de salud en toda la provincia.

Esto se trató durante un encuentro de trabajo donde participaron la Subsecretaría de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud de Río Negro, Luz Chebeir; la Coordinación Provincial de Medicamentos Hospitalarios y Descartables, Diana Manuel; la Gerente General de Profarse , Marne Livigni; y la Gerente de Administración del Laboratorio Provincial de Medicamentos, Victoria del Barrio.

Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados con la planificación de necesidades , la proyección de la demanda, la disponibilidad y capacidad de producción de medicamentos , así como también alternativas para optimizar los procesos de compra y garantizar un abastecimiento sostenido .

La planificación anticipada permitirá:

Mejorar la previsión de las necesidades de los hospitales.

Optimizar los recursos disponibles.

Fortalecer los mecanismos de adquisición y provisión de medicamentos, contemplando las demandas de los distintos establecimientos sanitarios de la provincia.

Desde el Ministerio de Salud se destacó la importancia del trabajo conjunto entre las áreas técnicas, administrativas y de producción para consolidar una estrategia integral de abastecimiento para 2027, orientada a garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales y dar respuesta a la demanda sanitaria de Río Negro.

Río Negro e INVAP trabajarán juntos en tecnología e innovación aplicada a la salud

El Ministerio de Salud de Río Negro y la empresa estatal INVAP firmaron un convenio marco de cooperación para desarrollar proyectos conjuntos vinculados con tecnología aplicada a la salud, innovación sanitaria y sistemas de información. El acto contó con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck.

El acuerdo, rubricado en el marco de las actividades por el aniversario de INVAP, busca vincular las capacidades tecnológicas desarrolladas en Río Negro con las necesidades del sistema público de salud.

Participaron de la firma el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; el presidente de INVAP, Vicente Campenni; el gerente general y CEO, Darío Giussi; y la directora del Hospital de Bariloche, Mirna Lamberto.

La iniciativa establece un marco para articular conocimientos, capacidades técnicas y recursos entre el sistema público sanitario e INVAP, con el objetivo de desarrollar soluciones que contribuyan a mejorar los servicios sanitarios en Río Negro.