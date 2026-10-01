La Fuerza Aérea abrió vacantes para profesionales en Río Negro: cómo postularse

La convocatoria está dirigida a seis especialidades. Los aspirantes deberán cumplir requisitos de edad, superar cuatro evaluaciones y realizar una capacitación.

La Fuerza Aérea Argentina abrió una convocatoria destinada a profesionales que quieran incorporarse a la institución y desarrollar su actividad dentro de la estructura militar. En Río Negro , una de las unidades habilitadas para recibir postulantes es la Guarnición Aérea Bariloche .

La búsqueda forma parte del Reclutamiento Zonal 2026 y del Curso de los Servicios Profesionales ( CUSERPRO ), una modalidad que permite sumar especialistas de diferentes áreas y capacitarlos para desempeñar sus conocimientos dentro de las distintas dependencias de la Fuerza Aérea.

En esta oportunidad, las especialidades contempladas son Medicina, Psicología, Odontología, Nutrición, Bioquímica y Kinesiología . Sin embargo, las vacantes disponibles pueden variar según las necesidades de cada unidad y son renovadas en las diferentes convocatorias de incorporación.

En el caso de Río Negro, los interesados podrán iniciar el procedimiento directamente en la Guarnición Aérea Bariloche. Allí también se desarrollará posteriormente la capacitación correspondiente para quienes logren superar todas las instancias previstas dentro del proceso de selección.

Qué requisitos deben cumplir los profesionales

Entre las principales condiciones establecidas se encuentra la edad. Los aspirantes deben tener entre 23 y 30 años cumplidos al 30 de junio del año de ingreso, además de contar con el título correspondiente a alguna de las carreras incluidas.

Para Medicina existe una excepción específica. La edad máxima se extiende hasta los 35 años para aquellos postulantes que puedan acreditar un título de especialista reconocido o haber completado una residencia vinculada con su formación profesional.

Otro requisito fundamental está relacionado con la nacionalidad. Según las condiciones establecidas para el ingreso, los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción y cumplir posteriormente con las exigencias académicas, médicas y físicas contempladas por la institución.

El primer paso consiste en descargar el cuadernillo oficial de ingreso, leer las especificaciones, completar los formularios correspondientes y reunir toda la documentación solicitada. Posteriormente, el material deberá ser presentado en la unidad seleccionada dentro de los plazos establecidos.

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Los cuatro exámenes que deberán superar

Una vez concretada la inscripción y matriculación, cada postulante será convocado para afrontar el proceso de selección. Esta instancia se desarrolla en las instalaciones de la misma unidad elegida y contempla cuatro evaluaciones obligatorias antes de acceder al curso.

La primera corresponde al examen académico. Será una evaluación escrita específica para cada carrera y estará basada en el programa de estudio que los candidatos podrán descargar junto con el resto de la documentación durante el período habilitado para inscribirse.

También deberán superar un examen médico ante una Junta Médica, donde se determinará la aptitud psicofísica. Los aspirantes tendrán además la responsabilidad de realizar previamente los estudios médicos indicados entre los requisitos establecidos para participar del proceso.

La tercera instancia será física y consistirá en diferentes pruebas de Educación Física destinadas a evaluar las condiciones de cada candidato. Finalmente, los aspirantes tendrán que participar de una entrevista personal ante una Comisión Selectora de la Fuerza Aérea.

En esa entrevista serán considerados los antecedentes personales, profesionales y culturales, además de las condiciones que evidencie cada postulante para adaptarse a las características de la vida militar. La Comisión Selectora será posteriormente la encargada de establecer la calificación definitiva.

Cómo será el curso y con qué grado egresarán

Quienes logren superar todas las etapas accederán al Curso de los Servicios Profesionales. Una característica de esta convocatoria es que la capacitación se desarrollará en la misma unidad donde cada candidato haya concretado originalmente su inscripción.

La preparación combina instrucción física, militar y académica orientada al desempeño profesional dentro de la Fuerza Aérea. Entre los contenidos previstos aparecen disciplinas como derecho humanitario, reglamentación militar, armamento y supervivencia, además de otros conocimientos vinculados con la actividad institucional.

Una vez finalizada y aprobada la capacitación, los profesionales recibirán el grado militar correspondiente. Dependiendo de las condiciones previstas para cada incorporación, podrán egresar como alférez, teniente o primer teniente “En Comisión” dentro de la Fuerza Aérea Argentina.

Además de Bariloche, el reclutamiento comprende unidades ubicadas en Reconquista, Mendoza, Tandil, Moreno, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Córdoba, Ezeiza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros puntos donde se incorporarán profesionales durante este proceso.

Cómo consultar por la convocatoria en Río Negro

Los rionegrinos interesados en ingresar mediante la Guarnición Aérea Bariloche podrán realizar consultas directamente con esa dependencia. La Fuerza Aérea informó como vía de contacto el correo electrónico [email protected] y el teléfono (294) 445-4760.

Además, los requisitos específicos, fechas de inscripción, documentación y vacantes pueden consultarse en el sitio oficial de la Fuerza Aérea Argentina, dentro del apartado de ingreso correspondiente al Curso de Servicios Profesionales y al Reclutamiento Zonal 2026.