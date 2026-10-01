Trabajar a 40 minutos de casa: el VMOS genera nuebos horizontes laborales

La técnica-química encontró en el VMOS una oportunidad de desarrollo profesional, y es protagonista del proyecto que marcará el futuro de Río Negro

Nahiara Antonio es de Sierra Grande y trabaja como operadora de campo en el Vaca Muerta Oil Sur en Punta Colorada, a solo 40 minutos de su ciudad. La técnica-química encontró en el VMOS una oportunidad de desarrollo profesional.

La joven expresó: “Esta es una oportunidad gigante porque el proyecto es enorme a nivel país". Y contó: "Al igual que muchísimas personas de la región nos interesamos en el proyecto", refiriendo al empleo que generan los proyectos productivos y energéticos que envuelven a Río Negro.

Consultada sobre su rol comentó que se encarga de todo lo referido a la seguridad en la terminal de Punta Colorada, así como el control de válvulas y equipos.

Nahiara valoró profundamente la posibilidad de trabajar cerca de su hogar: "Es un privilegio enorme estar a 40 minutos de Sierra Grande, es muy beneficioso y valoro mucho la oportunidad de trabajar acá, siendo operadora, super agradecida".

Empleo rionegrino

En ese marco, a través de la Ley 80/20 impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck se prioriza la contratación de mano de obra rionegrina, garantizando que la ejecución de proyectos energéticos se traduzcan en oportunidades reales con empleo local.

Nahiara destacó la dimensión de los proyectos energéticos para la región: "A Sierra Grande lo cambió por completo, la dimensión es enorme y te llama mucho la atención". La técnica-química añadió que "antes no había tantas oportunidades, tenías que irte para crecer, por lo que esta oportunidad es única; como una persona que nació acá, este proyecto me pone muy feliz" finalizó.

Crece el empleo y cambian los perfiles que buscan las empresas

Entre fines de 2023 y mayo de 2026, el empleo privado registrado en Río Negro creció un 3,4%, en un contexto de expansión de nuevas inversiones y proyectos productivos que están generando oportunidades laborales en distintos puntos de la provincia.

A través de las búsquedas gestionadas por el Servicio de Empleo Rionegrino (SER), entre los perfiles más solicitados aparecen montadores de estructuras metálicas, conexionistas, electricistas industriales, personal y técnicos de Seguridad e Higiene, ayudantes de obra, oficiales sanitaristas, operadores de grúas e hidrogrúas, técnicos en Medio Ambiente y supervisores de montaje y obra.

Esta demanda está vinculada en gran parte al desarrollo de los grandes proyectos energéticos que avanzan en distintos puntos de la provincia. Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Argentina LNG y Duplicar Norte movilizan inversiones y generan nuevas oportunidades laborales, tanto en las obras como en actividades asociadas a la logística, el transporte, los servicios y el comercio. Solo VMOS generó alrededor de 9.800 puestos entre empleos directos e indirectos, mientras que los proyectos vinculados al GNL ya comenzaron a incorporar trabajadores en distintos frentes.

El SER, es la herramienta de la Secretaría de Trabajo, que vincula a las empresas que necesitan incorporar personal con los rionegrinos que buscan empleo. Durante el primer semestre de 2026 gestionó 1.400 puestos laborales, articuló 86 búsquedas con 45 empresas y superó los 12.500 currículums registrados. La plataforma permite cargar el CV de manera online y formar parte de una base de perfiles disponible para las búsquedas del sector privado.