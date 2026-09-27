De San Antonio al hito petrolero: un rionegrino operará el primer tanque del VMOS

Martín Gómez, vecino de San Antonio Oeste, participará en el llenado del primer gigante de almacenamiento del proyecto Vaca Muerta Sur en Punta Colorada.

El proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) avanza en Río Negro y ya cuenta con mano de obra local en sus operaciones centrales. El 26 de septiembre de 2026 se conoció la historia de Martín Gómez , un vecino oriundo de San Antonio Oeste , quien formará parte del equipo operativo encargado del primer llenado del tanque 404 , ubicado en la terminal de Punta Colorada .

Esta megaestructura forma parte de la infraestructura clave con la que la provincia proyecta exportar la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta. El proceso permitirá almacenar el hidrocarburo para luego despacharlo mediante un sistema offshore compuesto por dos monoboyas hacia los buques petroleros.

Para Martín Gómez , esta oportunidad representa un cambio radical en su trayectoria profesional. Antes de sumarse como operador a la planta en Punta Colorada , el rionegrino trabajaba en la atención al público, un ámbito distante de la industria hidrocarburífera.

De la atención al público a la operación petrolera

“Un rubro totalmente diferente, pero yo ya tenía una formación previa que me ayudó y la empresa me dio una gran oportunidad, aún sin tanta experiencia. Nos capacitaron y lo siguen haciendo permanentemente”, aseguró Gómez sobre su proceso de formación dentro del proyecto.

Respecto a la labor específica que desempeñará junto a sus compañeros, el operario explicó: “Nos vamos a ocupar del almacenamiento y llenado de tanques para luego poder exportar el crudo a través de los barcos”.

En esa línea, remarcó con orgullo la tarea asignada a su grupo de trabajo: “Nuestro equipo se va a encargar de hacer el llenado del primer tanque, del 404, de ahí se enviará mediante un sistema offshore con dos monoboyas que permitirá llenar los barcos y eso saldrá al mundo”.

Las cifras de una infraestructura gigante

El tanque 404 es la primera de las seis unidades gigantes diseñadas para la terminal exportadora del VMOS. Con capacidad para almacenar 120.000 metros cúbicos de petróleo, la estructura posee 82 metros de diámetro y 35 metros de altura.

Su construcción requirió 1.500 toneladas de acero, 30.000 bulones y más de un millón de pulgadas de soldadura. Además, cuenta con un techo geodésico y un domo fabricado íntegramente en aluminio de 57 toneladas de peso, cuya instalación demandó la labor de más de 60 trabajadores.

Convivencia y desarrollo productivo en la región

Junto al desafío técnico, las instalaciones operativas en Punta Colorada incorporan espacios de recreación pensados para la rutina del personal en los períodos de descanso. “El predio cuenta con todas las comodidades para los trabajadores. Hay un gimnasio y se va a construir una cancha de pádel por ejemplo. Esto es fundamental para poder realizar actividades cuando estemos por fuera de los turnos”, resaltó Gómez.

De esta manera, la consolidación del proyecto impulsado bajo las políticas del gobernador Alberto Weretilneck busca afianzar el perfil exportador de Río Negro, convirtiendo las inversiones energéticas en empleo local y desarrollo para los habitantes de la región.