Provincia LMCipolletti accidente Dramático e impactante accidente: cuatro heridos y un vehículo quedó al borde de caer al Lago

El violento choque se produjo este sábado en Bariloche. Producto del impacto, cuatro personas tuvieron que recibir asistencia médica. Agregar LM Cipolletti a







El vehículo que quedó a punto de caer al Lago tras impactante choque.

Un violento e impactante accidente sacudió al oeste de Bariloche durante el mediodía de este sábado. El choque frontal se registró en la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 20, en una curva pronunciada cercana al acceso a Península San Pedro. Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas y uno de los vehículos quedó a escasos centímetros de precipitarse hacia la costa del lago.

El hecho ocurrió minutos antes de las 13, cuando colisionaron de manera frontal dos automóviles: un Toyota Yaris gris y un Subaru Legacy Wagon. La peor parte se la llevó el Toyota, que tras el fuerte golpe despistó hacia la margen de la ruta y quedó al borde de desbarrancar hacia el lago Nahuel Huapi. Por su parte, el otro vehículo sufrió considerables daños materiales en su estructura frontal.

Debido a la gravedad de las lesiones, cuatro personas -entre ellas dos hombres, una mujer y un menor de edad- debieron ser asistidas y trasladadas de urgencia al Hospital Zonal para recibir atención médica especializada.