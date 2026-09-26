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Dramático e impactante accidente: cuatro heridos y un vehículo quedó al borde de caer al Lago

El violento choque se produjo este sábado en Bariloche. Producto del impacto, cuatro personas tuvieron que recibir asistencia médica.

El vehículo que quedó a punto de caer al Lago tras impactante choque.

El vehículo que quedó a punto de caer al Lago tras impactante choque.

Un violento e impactante accidente sacudió al oeste de Bariloche durante el mediodía de este sábado. El choque frontal se registró en la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 20, en una curva pronunciada cercana al acceso a Península San Pedro. Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas y uno de los vehículos quedó a escasos centímetros de precipitarse hacia la costa del lago.

El hecho ocurrió minutos antes de las 13, cuando colisionaron de manera frontal dos automóviles: un Toyota Yaris gris y un Subaru Legacy Wagon. La peor parte se la llevó el Toyota, que tras el fuerte golpe despistó hacia la margen de la ruta y quedó al borde de desbarrancar hacia el lago Nahuel Huapi. Por su parte, el otro vehículo sufrió considerables daños materiales en su estructura frontal.

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Debido a la gravedad de las lesiones, cuatro personas -entre ellas dos hombres, una mujer y un menor de edad- debieron ser asistidas y trasladadas de urgencia al Hospital Zonal para recibir atención médica especializada.

Intenso operativo de emergencia en la zona

Ante el alerta emitido a las 12:32, se montó un rápido operativo de rescate encabezado por los Bomberos Voluntarios Cerro Campanario. En el lugar trabajaron tres móviles y ocho efectivos de bomberos, quienes junto a personal de salud y efectivos de la Policía de Río Negro coordinaron las tareas de asistencia a las víctimas y el aseguramiento de la zona para evitar un mal mayor.

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