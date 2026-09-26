Día del Empleado de comercio este sábado: qué pasa con los supermercados en Cipolletti

La celebración nacional se instauró en nuestro país para cada 26 de septiembre. ¿Qué pasa con la atención en los comercios este sábado?

Por el Día del Empleado de Comercio, los supermercados y otros establecimientos cerrarán y podrán modificar sus horarios de atención.

El Día del Empleado de Comercio tendrá este año una particularidad que impactará en la actividad comercial de Río Negro y el resto del país.

La fecha que homenajea a los empleados de comercio, se conmemora oficialmente cada 26 de septiembre, pero durante 2026 esa fecha coincide con un sábado. Por ese motivo, trabajadores y cámaras empresariales acordaron trasladar la celebración al lunes 28 de septiembre.

De esta manera, en ciudades de Río Negro como Cipolletti, General Roca, Viedma, Bariloche y otras localidades de la provincia, los consumidores podrían encontrarse con modificaciones en los horarios habituales, locales cerrados o establecimientos funcionando con menor cantidad de personal.

Qué pasará con los supermercados y comercios de Río Negro

Una de las principales dudas pasa por el funcionamiento de supermercados, grandes cadenas y comercios durante el lunes. El traslado de la celebración no establece un cierre obligatorio y cada establecimiento podrá definir cómo organizará su actividad durante esa jornada.

Los comercios atendidos directamente por sus propietarios podrán abrir normalmente, debido a que el beneficio corresponde específicamente a los trabajadores alcanzados por el régimen mercantil. Por ese motivo, podría existir una importante diferencia entre pequeños negocios y establecimientos con empleados.

En aquellos comercios que cuentan con trabajadores mercantiles, la actividad también podrá mantenerse, aunque dependerá de la disponibilidad de personal. Los empleados comprendidos por el convenio tienen derecho a no prestar tareas durante la jornada correspondiente a su celebración.

Una situación similar podría registrarse en supermercados, shoppings y grandes cadenas comerciales. No existe una obligación general que determine el cierre de esos establecimientos, por lo que el funcionamiento dependerá de la organización implementada y de los trabajadores disponibles.

En consecuencia, quienes tengan previsto realizar compras durante el lunes 28 deberán tener en cuenta que podrían registrarse cambios respecto de una jornada habitual. Algunos establecimientos podrían cerrar, mientras otros podrán funcionar normalmente o aplicar horarios especiales.

A qué trabajadores alcanza la jornada especial

El beneficio comprende a los empleados incluidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que abarca una amplia variedad de actividades comerciales. Allí aparecen trabajadores de supermercados, tiendas de indumentaria, zapaterías, perfumerías, casas de electrodomésticos y establecimientos mayoristas y minoristas.

Durante el lunes 28, los trabajadores alcanzados tienen derecho a no concurrir a sus puestos laborales sin que esa ausencia implique un descuento salarial. La normativa equipara las condiciones económicas de la jornada con las previstas para un feriado nacional.

Esto significa además que un comercio no puede obligar a sus empleados comprendidos dentro del convenio mercantil a trabajar durante la celebración. En caso de que presten tareas, deberán recibir la remuneración adicional correspondiente por desempeñarse durante una jornada equiparada a un feriado.

La disposición cobra especial importancia para Río Negro debido a la cantidad de trabajadores vinculados con la actividad comercial. La modificación podría sentirse especialmente en supermercados y grandes superficies, aunque dependerá finalmente de cómo organice cada empresa su funcionamiento.

Estefania Petrella

Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio

El Día del Empleado de Comercio quedó establecido formalmente a partir de la Ley 26.541, sancionada en 2009. Desde entonces, el 26 de septiembre quedó reconocido como una jornada especial destinada a los trabajadores vinculados con la actividad mercantil.

La fecha también recuerda la sanción de la Ley 11.729, aprobada en 1934, una normativa considerada antecedente relevante para la regulación de la actividad comercial y el posterior desarrollo de los convenios colectivos correspondientes a los trabajadores del sector.