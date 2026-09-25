Intentaron evadir las cámaras con otra patente: tres hombres terminaron en la comisaría

El vehículo activó una alerta del sistema de monitoreo y fue interceptado por la Policía. Tenía prohibición de circular y sus ocupantes fueron trasladados a una comisaría.

Tres hombres fueron demorados en Fernández Oro por circular con un vehículo con patente adulterada.

Un operativo policial terminó con tres hombres demorados y un vehículo bajo investigación , luego de que el sistema de monitoreo detectara un automóvil sobre el que existían sospechas por una posible alteración de la chapa patente.

El procedimiento se desarrolló en Fernández Oro , cuando un Citroën C4 blanco, con vidrios polarizados, activó el sistema lector de patentes mientras circulaba por calle Maestro Espinoza. La situación encendió las alertas del personal encargado de la vigilancia.

De acuerdo con la información surgida durante el procedimiento, existían sospechas de que la patente colocada en el vehículo podría haber sido sustituida. La maniobra habría tenido como finalidad evitar que el rodado pudiera ser identificado mediante las cámaras instaladas en la zona.

A partir de la advertencia emitida desde el centro de monitoreo, efectivos policiales comenzaron un operativo para localizar el automóvil. Finalmente, personal de la Comisaría 26° consiguió interceptar el Citroën C4 y constató que había tres hombres en su interior.

Las sospechas alrededor del Citroën C4

El vehículo ya se encontraba bajo observación debido a información que lo vinculaba presuntamente con hechos delictivos ocurridos fuera de Río Negro. Esos antecedentes fueron comunicados al personal policial que intervino durante el procedimiento realizado en Fernández Oro.

Según la información transmitida a los efectivos, el automóvil estaría relacionado con episodios ocurridos en Plottier y El Manzanar. En esos hechos, siempre de acuerdo con los datos aportados durante el operativo, se habrían utilizado armas de fuego.

Ese antecedente incrementó las precauciones adoptadas por los policías al momento de interceptar el rodado y avanzar con la identificación de sus ocupantes. Sin embargo, posteriormente no se encontraron armas dentro del vehículo durante la inspección realizada en la dependencia.

Al identificar a los ocupantes, los uniformados detectaron además que dos de los tres hombres no contaban en ese momento con documentación que permitiera acreditar fehacientemente su identidad. Ante esa situación, se resolvió trasladar a los tres hasta la unidad policial.

El objetivo fue establecer correctamente sus identidades y determinar si alguno registraba requerimientos judiciales pendientes. El procedimiento continuó en la Comisaría 26°, donde también se profundizaron las averiguaciones relacionadas con el automóvil detectado previamente por las cámaras.

Estefania Petrella

El auto tenía prohibición de circular

Durante las actuaciones, los efectivos constataron otro dato que sumó elementos al procedimiento. Sobre el Citroën C4 pesaba una prohibición de circular que se encontraba vigente desde diciembre de 2025, por lo que se avanzó con las actuaciones correspondientes.

Una vez en la dependencia policial se realizó una requisa de urgencia sobre el automóvil. El procedimiento se concretó con la presencia de testigos y estuvo orientado principalmente a determinar si dentro del vehículo había elementos relacionados con las sospechas que habían motivado la intervención.

La inspección no permitió encontrar armas de fuego ni tampoco inhibidores, dispositivos que pueden ser utilizados para interferir determinadas señales. Pese al resultado negativo de la requisa, las actuaciones continuaron debido a las irregularidades detectadas alrededor del automóvil y su documentación.

La Policía dejó documentado el procedimiento y avanzó con las actuaciones vinculadas con la documentación del Citroën. Uno de los puntos que quedó bajo análisis fue precisamente la sospecha inicial sobre una eventual sustitución de la chapa patente para evitar su identificación.