Dolor por el fallecimiento de un chofer de ambulancia: "Hoy salud pública está de luto"

El fallecimiento de uno de los trabajadores salud de Lamarque impactó de lleno a la comunidad que hoy lo despide agradeciendo su aporte en el resguardo de miles de vidas.

En el Valle Medio despiden con dolor a un querido chofer de ambulancias.

Roberto Almada fue por muchos años el chofer de la ambulancia que tienen en el Hospital de Lamarque . En Valle Medio, la comunidad se expresa a través de redes sociales para plasmar con fotos, experiencias y mensajes lo que significó Roberto en sus vidas. A raíz de su deceso, los consultorios y Centros de Salud Belgrano e Industrial, así como las actividades administrativas, quedan suspendidas por duelos.

El Ministerio de Salud de Río Negro expresó que: "Lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto Almada , quien se desempeñó con dedicación y compromiso como chofer del Hospital de Lamarque. Acompañamos a su familia, seres queridos y al equipo del Hospital de Lamarque en este difícil momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias".

En tanto, el Hospital de Lamarque publicó: "Hoy despedimos a un compañero que dejó su huella en cada camino recorrido y en cada vida que ayudó a cuidar. Como chofer de ambulancia fuiste mucho más que quien estaba al volante : fuiste compañía, compromiso, solidaridad y fortaleza en momentos difíciles. Nos queda el recuerdo de tantas guardias compartidas, tantos kilómetros recorridos y tantas historias que quedaran para siempre en nuestra memoria. Que descanses en paz, compañero''.

"Tu camino termina aquí, pero tu recuerdo seguirá viajando con nosotros en cada ambulancia y en cada servicio".

Además de chofer fue operador de radio

Frente al lamento de muchos trabajadores de salud y vecinos de Valle Medio que hicieron llegar sus condolencias a familiares y amigos, la radio FM Visión de Lamarque relató lo compartido junto a Roberto quien hasta el año 2003, fue operador de la emisora.

''Roberto dejó su huella en nuestra emisora, acompañando especialmente el Programa "Crucero Musical" con Lenda Fuentes además de participar en ocasiones especiales y distintas transmisiones que forman parte de nuestra historia''.

El Hospital de Choele Choel también acompañó a sus colegas en este momento con el siguiente posteo:

La importancia de quién maneja

Siempre que se piensa en emergencias, se visualiza a los enfermeros y camilleros que llegan ante una urgencia. Sin embargo, los choferes tan vitales como ellos. Roberto se destacó como un "gran compañero, comprometido y solidario". Algunos de los mensajes publicados hicieron referencia que en un momento así "agolpan tantos recuerdos compartidos".

Hace una semana, desde el nosocomio habían destacado la labor de los choferes de ambulancia que con "compromiso y responsabilidad" están presentes en cada traslado, cada emergencia y situación en la que el tiempo y dedicación pueda marcar la diferencia.

En sus propias redes, Roberto había compartido su sentir sobre el trabajo que realizaba:

"Nos morimos de miedo de solo pensar de no llegar a tiempo con el paciente, nos asusta la posibilidad de que no salga tan bien como quisiéramos. Nos asusta solo pensar que no podamos volver. Si eso y más sentimos estando arriba de la ambulancia, pero saben que? Dios es tan grande que nos protege y permite que volvamos a casa con nuestras familias".