El joven que murió en la tragedia de Ruta 65 jugaba al fútbol y repartía encomiendas: "Hoy me pidió..."

El desgarrador relato de Alfredo , encargado del Correo de Oro, quien lo definió como "un chico respetuoso y responsable". En Pillmatun "estamos destrozados".

Toda la facha de Joel, el adolescente que falleció en la tragedia de la ruta 65 y jugaba en Pillma.

Hace apenas tres semanas lo conocía pero ya se había encariñado con él. Por un lado, en el pueblo todos saben que Alfredo Chauqueta , el encargado de la sede del Correo Argentino en Fernández Oro, es un jefe accesible y piola. Pero por otro, cuenta que el "chico se hizo querer rápido porque era muy respetuoso y responsable".

Habla con un nudo en la garganta el hombre, "con una tristeza enorme" y sumamente conmovido por la tragedia de la ruta 65 en la que perdió la vida Joel Agustín Rivero , de apenas 19 años al impactar la Citroën Berlingo que conducía en dirección Cipolletti-Fernández Oro con un Peugeot 208 .

Un trágico y prematuro final para el entusiasta futbolista de Pillmatun, que si bien vivía en Plottier realizaba muchas de sus actividades de este lado del puente e iba a la escuela en Balsa Las Perlas.

"Le mandé mensaje porque no llegaba y no contestaba. Al rato una clienta me dice, Alfredo el muchacho chocó en la ruta chica. Me fuí hasta allá y lamentablemente confirmé la peor noticia", lamenta en su desgarrador relato a LM Cipolletti.

Alfredo, un histórico del Correo, junto a Cristian, otro de sus jóvenes compañeros. Ambos lamentaron la muerte de Joel. Foto de archivo.

El dolor se acentúa cada vez que observa "la mochila de Joel que me traje para entregársela a los responsables de la camioneta que él manejaba, porque no era empleado directo del Correo, que quede claro, sino que era transportista, lo mandaban desde una empresa de Neuquén. Los van rotando a los muchachos", explica a este medio.

"La mochila tiene adentro los botines y la pelota porque pensaba irse al lago a festejar el Día de la Primavera, pobre Joel. Me había pedido retirarse un rato más temprano hoy. Podes creer que desastre", confiesa al borde de las lágrimas recordando los planes inmediatos de la jóven víctima fatal del siniestro vial.

Alfredo jamás olvidará la cariñosa despedida del día anterior, como si se tratara de una premonición, como si el destino lo hubiera pergeñado así. "Vivía con la abuela y creo su novia en Plottier porque los padres están separados, Buenísimo, educado, humilde, respetuoso. Ayer cuando se fue me abrazo y me dio un beso", revela.

"Una persona hermosa, la verdad una pena infinita", culmina sumamente angustiado.

En Pillmatun "estamos destrozados"

La abrupta partida de Joel también caló hondo en Pillmatun, donde se había ganado un lugar en el plantel superior a base de esfuerzo y talento. Desde Plottier venía a entrenar cada día a la Isla Jordán, donde hace de local la Academia.

"Estamos destrozados, un chico bárbaro que a pesar de vivir lejos, trabajar, tenía unas ganas increíbles de progresar y amaba el fútbol. Muy querido por todos", lamento Karina Álvarez, la presidenta del club, en su contacto con LM Cipolletti.

Cómo fue el accidente

El choque se produjo aproximadamente a las 7.30 de este viernes sobre la Ruta Chica, en el tramo ubicado entre el acceso a María Elvira y el Puente 83.

Según las primeras averiguaciones de los investigadores, la Berlingo (dominio AA 192 GN) transitaba desde Cipolletti hacia Fernández Oro (sentido oeste – este), y se cruzó al carril contrario, por donde circulaba el Peugeot 208 (dominio AH 567 QG). Se presume que realizaba una maniobra de sobrepaso, pero es una hipótesis por confirmar.

La muerte del joven conductor se produjo horas después del accidente. Rivero había sido trasladado desde el lugar del choque al hospital Pedro Moguillansky por una ambulancia del Siarme. Autoridades policiales informaron que el traslado no fue en código rojo, la señal que indica que hay un paciente con riesgo de vida.

La mujer que conducía el otro vehículo fue identificada como Sofía Wagner, de 35 años, quien viajaba acompañada por sus dos hijos menores de edad, quienes fueron derivados al Hospital.