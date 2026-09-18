Allanaron dos viviendas y secuestraron municiones por una causa de robo

El procedimiento policial se realizó en el barrio Puente Madera y estuvo a cargo de la Comisaría 26°.

Personal policial de Fernández Oro llevó adelante un allanamiento con resultados positivos por causas de robo calificado.

Personal de la Comisaría 26° de Fernández Oro realizó este jueves un allanamiento en el barrio Puente Madera , en el marco de una investigación judicial por un robo calificado . La medida permitió secuestrar municiones que quedaron bajo resguardo judicial.

El procedimiento se concretó alrededor de las 18:30, cuando los efectivos se trasladaron hasta un inmueble ubicado en ese sector de la ciudad para cumplir con una orden judicial. La diligencia contempló el registro minucioso de dos viviendas .

De acuerdo con la información policial, el resultado del operativo fue positivo debido al hallazgo de elementos vinculados con municiones de armas de fuego . Los objetos fueron identificados y preservados para incorporarlos a la investigación judicial.

Estefania Petrella

Qué encontraron durante el allanamiento

Durante el registro, los policías secuestraron un cartucho de escopeta de color amarillo, que llevaba la inscripción “ORBEA calibre 20”. También fue hallada una munición correspondiente a un arma de fuego.

En este segundo caso, el elemento presentaba en su culata la inscripción “cal.45 auto”, correspondiente a munición utilizada en armas de fuego de ese calibre. Ambos elementos fueron retirados del lugar siguiendo el procedimiento establecido.

El hallazgo se produjo mientras los uniformados avanzaban con las distintas tareas previstas en la orden de allanamiento. La medida había sido dispuesta dentro de una causa en la que se investiga un robo calificado.

Una vez encontrados los elementos, el personal policial realizó las actuaciones correspondientes para garantizar su preservación. Las municiones fueron resguardadas mediante la correspondiente cadena de custodia, un procedimiento destinado a asegurar la integridad de la evidencia.

Posteriormente, los elementos secuestrados quedaron a disposición del fuero judicial que interviene en la investigación. De esta manera, podrán ser incorporados al expediente y sometidos a las pericias o medidas que determine la autoridad competente.

El operativo se suma a las distintas diligencias que se desarrollan en Río Negro a partir de investigaciones por delitos contra la propiedad. En estos procedimientos, los allanamientos permiten avanzar sobre posibles elementos relacionados con los hechos denunciados.

En este caso puntual, la intervención de la Comisaría 26° se produjo a partir de una investigación por robo calificado y permitió localizar municiones dentro de las viviendas registradas. No se informaron detenciones como resultado de la diligencia.

Control vial y alcoholemia positiva en Paso Córdoba

En otro procedimiento por la región, el Cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba detectó a un conductor con alcoholemia positiva durante un operativo desarrollado en la intersección de la Ruta Provincial 6 y la Ruta Nacional 22.

Los efectivos detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol y realizaron el test de alcoholemia correspondiente al conductor, un hombre de 31 años domiciliado en General Roca. La prueba determinó una graduación de 0,55 gramos de alcohol por litro de sangre.

Durante el control también se constató que el conductor no contaba con licencia para conducir. Frente a estas circunstancias, los agentes realizaron las actuaciones administrativas correspondientes y dispusieron la retención del vehículo.

El Volkswagen Gol quedó alojado en la dependencia policial, mientras continuaron las actuaciones derivadas del procedimiento. El operativo formó parte de los controles preventivos que Seguridad Vial desarrolla sobre las rutas de la región.

Este tipo de operativos contempla la verificación de documentación vehicular, la identificación de personas y la realización de pruebas de alcoholemia. Las intervenciones buscan detectar infracciones y prevenir situaciones que puedan derivar en siniestros viales.