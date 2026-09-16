Qué pasó con los hombres que golpearon y apuñalaron al cuñado durante los festejos de año nuevo

Lo atacaron en la casa de su pareja la mañana del 1 de enero de 2025. La Policía detuvo a los agresores luego de que intentaran escapar.

Dos hombres fueron acusados de golpear y apuñalar a un cuñado durante las primeras horas del 2025. Cumplieron las pautas de una protation y fueron sobreseídos. La causa se tramitó en los tribunales cipoleños.

Dos hombres que fueron detenidos e imputados por golpear y apuñalar a un cuñado durante las primeras horas del 2025 en un barrio de Cipolletti lograron cerrar la causa judicial en la que habían quedado involucrados.

El violento incidente se produjo la mañana del 1 de enero del año pasado en una casa ubicada en la calle Manuel Estrada al 1100, corazón del barrio Don Bosco , donde se encontraba la víctima junto a su pareja.

La Fiscalía expuso en la acusación que alrededor de las 9:30, Luis Miguel Loncopan y Gonzalo Ariel Vásquez llegaron inmueble y en la vereda mantuvieron una discusión con la mujer, quien se domiciliaba en el lugar.

Estefania Petrella

Pero no quedaron conformes y sin autorización de la moradora ingresaron a la vivienda donde se encontraba su pareja, de 32 años de edad, a quien agredieron físicamente. Mientras Vázquez le daba piñas en la cara, que le provocaron la fractura del tabique nasal, Loncopan sacó un cuchillo tipo carnicero y le asestó una puñalada en la espalda y otra en el muslo derecho. Los puntazos le produjeron heridas que fueron certificadas por una médica del hospital, donde fue trasladado para recibir asistencia.

La policía había sido alertada del estremecedor incidente y cuando llegaron efectivos de la Subcomisaría 79 estaban aún los agresores, que al ver a los uniformados intentaron escapar corriendo. Pero ambos fueron detenidos, mientras que la víctima fue hospitalizada de urgencia.

Imputados y con una probation

Vázquez y Loncopan fueron imputados por el delito de “lesiones leves y violación de domicilio”. En junio siguiente les concedieron el beneficio de la Suspensión de Juicio a Prueba, el mecanismo legal también conocido como probation, que permite evitar el juicio penal con el cumplimiento de determinadas reglas de conducta en un lapso definido.

En este caso les impusieron un año de plazo. Además de las pautas de rigor, como mantener domicilio, no cometer nuevos delitos y abstenerse de consumir drogas y bebidas alcohólicas, también se comprometieron a “abonar el pago de la reparación (económica) en la medida de sus posibilidades”.

Semanas atrás se realizó una nueva audiencia en la que el defensor Oficial Rodrigo Martínez pidió el sobreseimiento de ambos hombres, con el argumento de que habían cumplido en su totalidad las reglas de conducta fijadas.

La fiscal Eugenia Vallejos adhirió a lo requerido por Martínez al coincidir acerca del acatamiento de las pautas y que además un informe del Registro Nacional de Reincidencias indicó que ambos carecían de antecedentes penales.

La jueza Rita Lucía avaló el planteo de las partes, y dictó el sobreseimiento de los dos. “Resulta que está extinguida la acción penal, que opera de pleno derecho por el mero transcurso del plazo, corresponde obligatoriamente el sobreseimiento respecto de los acusados, debiendo agregarse que los imputados han cumplido con la totalidad de las pautas de conducta oportunamente impuestas”, explicó.

En el fallo, la magistrada consignó que el proceso penal iniciado “no afectó el buen nombre y honor” que Vázquez y Loncopan hubieran “gozados con anterioridad”. En el documento judicial no se profundizó acerca de las causas que motivaron el fiero conflicto.