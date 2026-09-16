Crece la angustia y el misterio en Cipolletti: buscan a popular cartero desde el domingo

Actualmente cumple tareas administrativas en Andreani. El domingo partió caminando de su casa y las cámaras captaron parte del recorrido. "Un gran compañero".

No era de faltar al trabajo pero el jueves pasado le comunicó a un superior que no se sentía bien y por esa razón iba a ausentarse. El mismo argumento esgrimió el viernes . El domingo a la tarde recogió su mochila y partió caminando con rumbo desconocido desde su casa de las 1.200 viviendas . Desde entonces, no se sabe nada de él . Familiares, amigos y autoridades iniciaron una intensa búsqueda de Cristian Molina , actual empleado de Andreani y con extensa trayectoria como cartero y piden colaboración a la comunidad para encontrarlo.

Según explicaron desde su entorno cercano, el rastro de Molina se perdió el domingo alrededor de las 18:50 . El recorrido reconstruido con la ayuda de las cámaras indica que salió desde su domicilio ubicado en la calle Turrin al 1100 (barrio 1.200 Viviendas), se dirigió hacia Julio de Caro, continuó por Ortiz y finalizó en la arteria Primeros Pobladores.

Las últimas imágenes obtenidas por cámaras de seguridad aportadas por los propios vecinos sitúan a Molina caminando por Primeros Pobladores y Circunvalación, en cercanías a la calle Chimpay, con dirección hacia la avenida Illia .

Un comportamiento atípico que encendió las alarmas

Molina trabaja desde hace aproximadamente 20 años en la empresa Andreani -actualmente cumple labores operativas dentro de la oficina- y es considerado por sus pares como un "buen compañero".

"El jueves mandó un mensaje diciendo que se sentía mal y no volvió; esto no había pasado antes, él solía ir a trabajar igual aunque tuviera dolores. El viernes le avisó por última vez al gerente y ya el sábado y lunes no se comunicó", relató Yamila, amiga de la familia y compañera de trabajo, en declaraciones a LM Cipolletti.

Molina vive con su hermano y su mamá. Quienes comparten el día a día con él destacan que es un sociable y solidario.

Cómo identificarlo y dónde aportar datos

Al momento de su desaparición, Cristian vestía:

Campera negra

Pantalón negro

Lentes negros

Mochila azul Francia (su rasgo distintivo más claro)

Dado que hasta el momento no ha sido hallado, los allegados solicitan de manera urgente a los vecinos de la zona de Primeros Pobladores, Illia y alrededores que revisen sus cámaras de seguridad particulares o aporten cualquier dato de interés llamando a la sede policial más cercana o al 911.

En el caso interviene la Subcomisaría 79° de Cipolletti, donde este miércoles a la mañana confirmaron a LM Cipolletti que aún "no ha sido encontrado". Crece la angustia y el misterio. Dónde está Cristian.