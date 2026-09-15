Un Ford Focus fue perseguido tras ser denunciado por maniobras peligrosas desde Cipolletti hacia el este. El conductor tenía 1,65 g/l de alcohol.

Peligrosa persecución en la Ruta 22: escapó de la Policía y un disparo frenó la huida.

Una peligrosa secuencia se registró durante la mañana del domingo sobre la Ruta Nacional 22 , luego de que un automovilista alertara al 911 por un vehículo que avanzaba en zigzag desde Cipolletti hacia el este.

La denuncia puso en marcha un operativo del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen, que rápidamente comenzó a buscar un Ford Focus rojo . También se dio aviso a la Subcomisaría 54° de Guerrico porque el vehículo se acercaba a esa jurisdicción.

El procedimiento tomó otro rumbo cuando los efectivos localizaron el automóvil e intentaron detenerlo .

Según la información policial, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones y aceleró para escapar, por lo que los uniformados iniciaron una persecución.

La fuga continuó durante varios metros y, ante la negativa del conductor a detenerse, uno de los policías efectuó un disparo que puso fin a la huida.

Finalmente, los efectivos lograron detener la marcha del vehículo y comenzaron a identificar a sus ocupantes.

El test de alcoholemia reveló un dato contundente

En el Ford Focus viajaban cuatro hombres oriundos de Villa Regina. Al conductor le realizaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre.

Durante el procedimiento también se produjo un forcejeo. Uno de los ocupantes se resistió a la intervención y golpeó en el rostro a un efectivo policial, por lo que terminó reducido.

Dos detenidos y el auto secuestrado

Por disposición de la Fiscalía de turno de Roca, se inició una causa por resistencia a la autoridad.

El conductor y el acompañante que viajaba en el asiento delantero quedaron detenidos, mientras que se realizaron las notificaciones correspondientes y la extracción de fichas para sus antecedentes.

Además, el Ford Focus rojo fue secuestrado y quedó a disposición del Gabinete de Criminalística, que deberá realizar las pericias correspondientes.

El episodio volvió a poner el foco en los riesgos de conducir después de consumir alcohol, especialmente cuando las maniobras peligrosas se producen sobre una ruta de intenso tránsito como la Nacional 22.

Saltó una alerta en el Tercer Puente y comenzó la persecución: cayó 19 minutos después en Cipolletti

Todo comenzó en el sector del Tercer Puente, cuando uno de los lectores automáticos de patentes (LPR) del Anillo Digital Provincial detectó el dominio de una Honda CR-V.

La imagen permitió corroborar el vehículo y, de inmediato, se realizó una consulta en la base de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

El resultado encendió la alarma: sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente desde el 6 de agosto de 2025, solicitado por el Juzgado Civil 2 de Neuquén.

Con la información confirmada, la alerta fue comunicada al Cuerpo de Seguridad Vial. Mientras tanto, las cámaras instaladas en distintos puntos permitieron seguir el recorrido del vehículo en tiempo real.

La tecnología permitió orientar el despliegue policial y determinar hacia dónde se dirigía la Honda CR-V.

Finalmente, 19 minutos después de la detección, el vehículo fue interceptado en la intersección de Ruta Nacional 151 y calle Mariano Moreno.