De madrugada, un auto se incendió por completo en Cipolletti

La rápida intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios evitó que las llamas de un Chevrolet Corsa Classic se propagaran a otros sectores del barrio.

Un vehículo fue consumido por completo durante un incendio registrado en la madrugada de este martes. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Cipolletti trabajaron para controlar las llamas y evitar que alcanzaran otros sectores.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:14, cuando se inició el fuego sobre calle Jaureche, entre Don Bosco y Dante Alighieri. La rápida intervención de los bomberos permitió extinguir el incendio que afectó al automóvil.

Según se informó, el vehículo involucrado era un Chevrolet Corsa Classic de tres puertas, que resultó afectado en su totalidad como consecuencia de la intensidad de las llamas. Por el momento, no se establecieron las causas del incendio.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que realizaron las tareas necesarias para controlar el fuego y completar posteriormente la extinción del vehículo. El procedimiento demandó la intervención de los equipos durante la madrugada.

La situación generó preocupación entre vecinos de ese sector de Cipolletti debido a la presencia de un vehículo completamente envuelto en llamas durante la madrugada. La proximidad de viviendas hizo necesaria una rápida respuesta para contener el fuego.

Una vez controlado el incendio, quedaron pendientes las tareas destinadas a determinar cómo comenzó el siniestro. En ese sentido, Bomberos informó que todavía no se realizará ningún trabajo pericial sobre el vehículo.

La decisión está vinculada a la investigación que deberá llevar adelante la unidad policial correspondiente. Desde Bomberos indicaron que esperarán el oficio emitido por la dependencia con jurisdicción en el lugar para avanzar con cualquier peritaje. De esta manera, por el momento no existe una explicación oficial sobre el origen del incendio.

El procedimiento quedó bajo seguimiento de la Policía, mientras que los bomberos finalizaron su intervención luego de extinguir completamente las llamas. El automóvil, en tanto, quedó prácticamente destruido como consecuencia del incendio ocurrido durante la madrugada.

Chichinales: ardieron bins de fruta

Otro episodio de importantes dimensiones fue registrado este lunes en el Alto Valle. En este caso se registró un voraz incendio de bins utilizados para el almacenamiento de fruta que ardieron dentro de un patio en Chichinales.

El fuego comenzó cerca de las 17 del lunes en una empresa ubicada sobre calle N° 1, en inmediaciones del barrio Villa del Parque. Las llamas afectaron estibas de bins que se encontraban en un sector próximo a cámaras frigoríficas.

La situación generó preocupación entre los vecinos debido a la cercanía entre el patio de maniobras y las viviendas. En ese sector, apenas una calle separaba las estibas de bins apilados de las casas del barrio.

Ante la dimensión que tomó el incendio, Bomberos Voluntarios solicitó colaboración a sus pares de Villa Regina. En el lugar trabajaron tres dotaciones de Chichinales, mientras que desde Regina colaboraron con dos unidades, junto con una dotación integrada por diez voluntarios.

El despliegue permitió controlar el fuego poco después de las 18. A partir de ese momento, los bomberos de ambos cuarteles continuaron trabajando para sofocar los restos y evitar que se produjeran nuevos focos.

Aunque el incendio provocó alarma entre los vecinos de Villa del Parque, la intervención de los equipos de emergencia permitió contener rápidamente el avance de las llamas y llevar tranquilidad a las familias que viven en las inmediaciones.