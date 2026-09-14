Un rionegrino ganó el Quini 6, se le vence el plazo y todavía no fue a cobrar

Un cliente de un kiosco de Bariloche ganó $24 millones en el Quini 6 y tiene menos de tres días para cobrar el premio antes de que venza.

Un rionegrino ganó 24 millones de pesos en el Quini 6. Aún no fue a cobrar.

En un kiosco de barrio ubicado en el este de Bariloche se vive una mezcla de alegría y ansiedad. Un vecino o vecina ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 el pasado miércoles y, con el reloj en contra, aún no se presentó a reclamar la suma.

El ticket afortunado se vendió en el local "La Pera Loca" . Actualmente restan menos de tres días para que la persona afortunada aparezca con su comprobante para hacer efectivo el cobro.

"Son 24 millones, nosotros conocemos a la gente que viene a jugar porque es la del barrio, uno por uno le preguntábamos para chequear, pero todavía no lo encontramos. Igual viene gente de paso por la zona", explicó Patricia , dueña del comercio.

La hipótesis de un apostador ocasional

Ante la falta de novedades entre los clientes habituales de la zona, la principal sospecha apunta a que se trate de alguien que transitaba circunstancialmente por el lugar. "Alguien que no es del barrio quizás vio el cartel, vino y jugó, pero no aparece. Generalmente son hombres los que juegan", señaló Patricia.

En el local abunda el deseo de que el dinero termine en manos de quien realmente lo necesite para transformar su pasar económico. "Estaría re bueno que aparezca, porque estoy segura que es un laburante, un trabajador. Para una persona sencilla es un montón de plata. Nos quedan dos días y medio", afirmó.

La cuenta regresiva del premio

El margen de tiempo se agota y existe una regla estricta sobre lo que ocurre si la boleta no se valida a tiempo. "Si no aparece, el premio queda vacante", explicó la comerciante sobre la posibilidad de perder el pozo.

Pese a la incertidumbre, en el negocio destacan la racha positiva que atraviesan. Citando a Mirtha Legrand, Patricia afirmó que "La Pera Loca trae suerte, porque hace un mes empezamos con la quiniela y todo el tiempo la gente gana".

Mientras tanto, en el barrio del este barilochense todos miran con atención a cada cliente que entra a jugar. Quedan menos de tres días para que alguien —tal vez sin saberlo todavía— cambie su destino económico.